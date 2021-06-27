Market çalışma saatleri değişti mi? 1 Temmuz'dan sonra marketler saat kaçta açılacak? İşte genelgede yer alan açıklama
Market çalışma saatleri 1 Temmuz tarihli yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile beraber gündeme geldi. 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin yayınlanan genelgede işyerlerinin çalışma saatleri duyuruldu. Genelgeye göre, 1 Temmuz’dan sonra Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek. Market ve bakkalların çalışma saatleri sokağa çıkma yasağı uygulanan pazar günleri daha önce 17.00 olarak kararlaştırılmıştı. Peki, 1 Temmuz'dan sonra marketler saat kaçta açılacak ve kapanacak? İşte, marketlerin güncel çalışma saatleri.
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Marketler kaçta açılacak kaçta kapanacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Market çalışma saatleri ile ilgili karar 1 Temmuz tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile duyuruldu. Sokağa çıkma yasağında belirlenen saat aralıklarında hizmet veren bakkal ve marketler genelgede yer alan saatlere göre faaliyet gösterebilecek. Genelgede yer alan maddeye göre tüm iş yerlerinin ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde açılıp kapanacak. Hafta sonları da marketler yine kendi çalışma saatlerinde göre faaliyet gösterecek.
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MARKETLER KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANACAK?
Genelgede konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi;
Kovid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak. Tüm iş yerleri 1 Temmuz'dan itibaren, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre belirlenmiş açılış-kapanış saatleri arasında hizmet verebilecek.
Bu bilgilere göre market ve bakkalların çalışma saatleri işletmeler tarafından belirlenecek.
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1 TEMMUZ'A KADAR UYGULANACAK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Daha önce alınan karara göre, marketler hafta içi Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri 09.00 ila 21.00 arasında hizmet verecek.
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Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerdir.
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Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için)açık olacaktır. Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
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Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.