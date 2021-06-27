Market çalışma saatleri değişti mi? 1 Temmuz'dan sonra marketler saat kaçta açılacak? İşte genelgede yer alan açıklama

Marketler kaçta açılacak kaçta kapanacak sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Market çalışma saatleri ile ilgili karar 1 Temmuz tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile duyuruldu. Sokağa çıkma yasağında belirlenen saat aralıklarında hizmet veren bakkal ve marketler genelgede yer alan saatlere göre faaliyet gösterebilecek. Genelgede yer alan maddeye göre tüm iş yerlerinin ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde açılıp kapanacak. Hafta sonları da marketler yine kendi çalışma saatlerinde göre faaliyet gösterecek.