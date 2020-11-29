Market çalışanı, bıçaklı soyguncuyu fırlattığı 'turşu kavanozu' ile engelledi
Adana'da parfüm alma bahanesiyle girdiği markette kasiyere ekmek bıçağı gösterip kasayı açmasını isteyen Caner Aydın (28), market çalışanı Ercan T.’nin (42) attığı turşu kavanozunun başına isabet etmesiyle panikleyip kaçtı. Polisin yakaladığı Aydın ifadesinde ''Paraya ihtiyacım vardı. Markete girip, kasadaki kadına bıçak gösterip 50 lira istedim. Başıma kavanoz isabet edince de market çalışanını tebrik edip, olay yerinden kaçtım'' dedi.