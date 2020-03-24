Marketler kapandı mı? BİM, A101, Migros, Şok, Carrefour saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

81 valiliğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına yönelik ek genelge gönderildi. Açılış kapanış saatlerinin değişmesi ardından vatandaşlar müşterisi oldukları marketlerin saat kaçta açılıp kaçta kapanacağını araştırmaya başladı. Peki, BİM, A101, Migros, Şok, Carrefour saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
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Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan önlemlere bir yenisi eklendi, market çalışma saatlerine kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında marketlerin çalışma saatlerine, marketlerde alışveriş yapan müşteri sayısına, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarına yönelik ek genelge gönderdi. Peki, marketlerin yeni çalışma saati aralığı kaçla kaç arası oldu? BİM, A101, Migros, Şok, Carrefour saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?
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Genelgeye göre, il ve ilçelerde tüm marketler 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Market içindeki en fazla müşteri sayısı, depolar ve idari bürolar hariç olmak üzere müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olacak.
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İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler alınacak. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak.Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacak, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacak. Peki, karardan önce hangi banka kaçta açılıyordu. İşte kısıtlama öncesi market açılış- kapanış saatleri...
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GENELGE ÖNCESİ MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece cuma günleri cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.
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Carrefoursa her sabah mesaiye sabah saat 10:00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar aralıksız hizmet vermeye devam eder.
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ŞOK Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder.
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BİM hafta içi her gün saat 09.00’da açılır ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Bim Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.
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Türkiye’nin birçok yerinde bulunun Migros, marketleri sabah 09:00'da açılır, gece ise saat 22:00'de kapılarını kapatır. Öğle arası vermeyen Migros’un hafta sonu mesaisi de değişiklik göstermiyor.