Markar Esayan kimdir? İşte AK Parti Milletvekili Markar Esayan'ın biyografisi

2008 yılı baharından itibaren ise, Taraf gazetesinde çalışmaya başladı."Arada" başlığı altında köşe yazıları yazmayı sürdürdü. 15 Aralık 2012 tarihinde gazete yayın yönetmen ve yardımcısının ani ayrılığından itibaren gazetenin geçici yayın yönetmenliğini üstlendi. Daha sonra Oral Çalışlar ile birlikte, 25 Nisan 2013 tarihine kadar görevini sürdürdü. Gazete bu dönemde başlayan Çözüm Süreci'nde süreci destekleyen en etkili gazete olarak öne çıktı. Öyle ki Akil İnsanlar heyetine en çok üye veren gazete ünvanına sahip oldu.



Politik derin anlaşmazlıklar ve yayın işlerine müdahale nedeniyle tasfiyeye uğrayan grubun içinde yer aldı. Gazeteden ayrıldıktan sonra kendi web sitesinde özellikle Gezi krizi esnasında yazılarını aralıksız sürdürdü. 2013 yazından itibaren Yeni Şafak ve Daily Sabah gazetelerinde, Serbestiyet ve Turkey Agenda internet sitelerinde köşe yazmaya devam etti.



