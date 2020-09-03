Markalar fiyatlarını güncelledi! İşte en ucuz otomobiller

Sıfır otomobil fiyatları yeni ÖTV ile birlikte değişiklik gösterdi. Bazı firmalar henüz fiyatları belirleyemezken bazıları da fiyatlarını açıkladı. Fiyatlarını açıklayanlar arasında en ucuzu 110 bin 900 lira oldu.



İşte otomobil fiyatları…