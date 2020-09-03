Markalar fiyatlarını güncelledi! İşte en ucuz otomobiller

Sıfır otomobil fiyatları yeni ÖTV ile birlikte değişiklik gösterdi. Bazı firmalar henüz fiyatları belirleyemezken bazıları da fiyatlarını açıkladı. Fiyatlarını açıklayanlar arasında en ucuzu 110 bin 900 lira oldu. İşte otomobil fiyatları…Audi A3 Sportback 373141 liraCitroen C Elysee 163750 liraDacia Logan MCV 131900 liraFord Fiesta 186600 liraHonda Civic Sedan 209600 liraKIA Rio 139900 liraLand Rover Discovery 1.280.989 liraMazda 3 154170 liraMercedes A180 347400 liraMitsubishi Space Star 159850 liraPeugeot 301 167900 liraRenault Clio 124900 liraSeat Ibiza 179500 liraToyota Corolla 161800 liraVolkswagen Polo 165900 liraFiat Egea 110900 lira