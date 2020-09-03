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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 07:05 | 

Markalar fiyatlarını güncelledi! İşte en ucuz otomobiller

Eylül ayının gelmesi ve ÖTV oranlarındaki değişiklikle birlikte markalar fiyatlarını güncellemek zorunda kaldı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Sıfır otomobil fiyatları yeni ÖTV ile birlikte değişiklik gösterdi. Bazı firmalar henüz fiyatları belirleyemezken bazıları da fiyatlarını açıkladı. Fiyatlarını açıklayanlar arasında en ucuzu 110 bin 900 lira oldu.

İşte otomobil fiyatları…

2
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Audi A3 Sportback

373141 lira

3
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Citroen C Elysee

163750 lira

4
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Dacia Logan MCV

131900 lira

5
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Ford Fiesta

186600 lira

6
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Honda Civic Sedan

209600 lira

7
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KIA Rio

139900 lira

8
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Land Rover Discovery

1.280.989 lira

9
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Mazda 3

154170 lira

10
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Mercedes A180

347400 lira

11
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Mitsubishi Space Star

159850 lira

12
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Peugeot 301

167900 lira

13
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Renault Clio

124900 lira

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Seat Ibiza

179500 lira

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Toyota Corolla

161800 lira

16
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Volkswagen Polo

165900 lira

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Fiat Egea

110900 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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