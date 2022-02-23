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Mark Lanegan kimdir kaç yaşında neden öldü? Amerikalı rockçı Mark Lanegan'ın hayatı

#Mark Lanegan#Müzik#Queens Of The Stone Age

Mark Lanegan hayatını kaybetti. Amerikalı rock topluluğu Queens of the Stone Age'in yıldızı Mark Lanegan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sevgili dostumuz Mark Lanegan bu sabah İrlanda'da bulunanKillarney kasabasındaki evinde hayatını kaybetti" ifadesi yer aldı. 11 solo albüm çıkaran ve rock sahnesinin dev isimlerinden olan Lanegan, geçen yıl Covid-19'a yakalanmış ve böbrek hastalığı yaşamıştı. Peki, Mark Lanegan kimdir kaç yaşında neden öldü? İşte, Amerikalı rockçı Mark Lanegan'ın hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3Mark Lanegan kimdir kaç yaşında neden öldü Amerikalı rockçı Mark Laneganın hayatı

Amerikalı rockçı Mark Lanegan'ın hayatı ölümünün ardından gündeme geldi. Grunge akımının önde gelen isimlerinden olan Mark Lanegan, 1990'dan beri on bir solo stüdyo albümünün yanı sıra Isobel Campbell ile üç ve Duke Garwood ile iki ortak albüm çıkarmıştı. 57 yaşında hayatını kaybeden ünlü müzisyenin ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmazken daha önce Covid-19'a yakalandığı ve böbrek hastalığı yaşadığı öğrenildi.

2/3MARK LANEGAN KİMDİR

MARK LANEGAN KİMDİR?

Mark William Lanegan 25 Kasım 1964'te Washington, Ellensburg'da dünyaya geldi. İlk olarak Screaming Trees'in baş şarkıcısı olarak öne çıkan sanatçı, aynı zamanda Queens of the Stone Age ve The Gutter Twins'in bir üyesi olarak biliniyordu . 1990'dan beri on bir solo stüdyo albümünün yanı sıra Isobel Campbell ile üç ve Duke Garwood ile iki ortak albüm çıkardı . Lanegan, "üç günlük sakal kadar cızırtılı, ancak mokasen derisi kadar esnek ve esnek" olarak tanımlanan bariton sesiyle tanınıyordu.

Lanegan, müzik kariyerine 1984 yılında , 2000 yılında ayrılmadan önce yedi stüdyo albümü ve beş EP çıkardığı psychedelic grunge grubu Screaming Trees'in solisti olarak başladı. 1990'da ilk solo stüdyo albümü The Winding Sheet'i çıkardı. Ardından on solo albüm daha yayınladı ve eleştirel beğeni topladı, ancak yalnızca orta düzeyde ticari başarı elde etti. Screaming Trees'in sona ermesinin ardından, Queens of the Stone Age'in sık sık işbirlikçisi oldu ve Rated R , Songs for the Deaf , Lullabies to Paralyze , Era Vulgaris albümlerinde yer aldı.

3/3Mark Lanegan kimdir kaç yaşında neden öldü Amerikalı rockçı Mark Laneganın hayatı

Lanegan ayrıca kariyeri boyunca, yayınlanmamış bir Lead Belly albümünü kaydettiği Nirvana'dan Kurt Cobain de dahil olmak üzere çeşitli sanatçılarla işbirliği yaptı . Ayrıca Mad Season grubunda Alice in Chains'den Layne Staley ve Pearl Jam'den Mike McCready ile sahne aldı. Ayrıca 2003'te The Afghan Whigs'den Greg Dulli ile The Gutter Twins'i kurdu , Belle ve Sebastian'dan şarkıcı Isobel Campbell ile üç ortak albüm çıkardı ve albümlere katkıda bulundu.

2017'de Lanegan, açıklamalar ve anekdotların eşlik ettiği şarkı sözleri koleksiyonu olan I Am the Wolf: Lyrics & Writings kitabını yayınladı. Anıları, Sing Backwards and Weep , 28 Nisan 2020'de yayınlandı. Lanegan'ın COVID-19 ile sözleşme yapma ve yaşama deneyimlerini detaylandıran başka bir anı kitabı Devil in a Coma 2021'de yayınlandı. Mart 2021'de Kerry Hastanesi'ne yatırıldı.

2020 röportajında ​​Lanegan , hastalığın 5G teknolojisiyle bağlantılı olduğu fikri de dahil olmak üzere bir dizi COVID-19 komplo teorisine olan inançlarını açıkladı . Ayrıca kendisinin ve karısının teknolojik aletler tarafından gözetlendiğine dair paranoyayı da anlattı. Bununla birlikte, 2021'de COVID-19 pandemisinin "doğal bir olay" olduğu sonucuna vardığını söyledi.

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#Mark Lanegan#Müzik#Queens Of The Stone Age