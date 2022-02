Mark Lanegan kimdir kaç yaşında neden öldü? Amerikalı rockçı Mark Lanegan'ın hayatı

MARK LANEGAN KİMDİR?

Mark William Lanegan 25 Kasım 1964'te Washington, Ellensburg'da dünyaya geldi. İlk olarak Screaming Trees'in baş şarkıcısı olarak öne çıkan sanatçı, aynı zamanda Queens of the Stone Age ve The Gutter Twins'in bir üyesi olarak biliniyordu . 1990'dan beri on bir solo stüdyo albümünün yanı sıra Isobel Campbell ile üç ve Duke Garwood ile iki ortak albüm çıkardı . Lanegan, "üç günlük sakal kadar cızırtılı, ancak mokasen derisi kadar esnek ve esnek" olarak tanımlanan bariton sesiyle tanınıyordu.



Lanegan, müzik kariyerine 1984 yılında , 2000 yılında ayrılmadan önce yedi stüdyo albümü ve beş EP çıkardığı psychedelic grunge grubu Screaming Trees'in solisti olarak başladı. 1990'da ilk solo stüdyo albümü The Winding Sheet'i çıkardı. Ardından on solo albüm daha yayınladı ve eleştirel beğeni topladı, ancak yalnızca orta düzeyde ticari başarı elde etti. Screaming Trees'in sona ermesinin ardından, Queens of the Stone Age'in sık sık işbirlikçisi oldu ve Rated R , Songs for the Deaf , Lullabies to Paralyze , Era Vulgaris albümlerinde yer aldı.