Mark Lanegan kimdir kaç yaşında neden öldü? Amerikalı rockçı Mark Lanegan'ın hayatı

Lanegan ayrıca kariyeri boyunca, yayınlanmamış bir Lead Belly albümünü kaydettiği Nirvana'dan Kurt Cobain de dahil olmak üzere çeşitli sanatçılarla işbirliği yaptı . Ayrıca Mad Season grubunda Alice in Chains'den Layne Staley ve Pearl Jam'den Mike McCready ile sahne aldı. Ayrıca 2003'te The Afghan Whigs'den Greg Dulli ile The Gutter Twins'i kurdu , Belle ve Sebastian'dan şarkıcı Isobel Campbell ile üç ortak albüm çıkardı ve albümlere katkıda bulundu.



2017'de Lanegan, açıklamalar ve anekdotların eşlik ettiği şarkı sözleri koleksiyonu olan I Am the Wolf: Lyrics & Writings kitabını yayınladı. Anıları, Sing Backwards and Weep , 28 Nisan 2020'de yayınlandı. Lanegan'ın COVID-19 ile sözleşme yapma ve yaşama deneyimlerini detaylandıran başka bir anı kitabı Devil in a Coma 2021'de yayınlandı. Mart 2021'de Kerry Hastanesi'ne yatırıldı.



2020 röportajında ​​Lanegan , hastalığın 5G teknolojisiyle bağlantılı olduğu fikri de dahil olmak üzere bir dizi COVID-19 komplo teorisine olan inançlarını açıkladı . Ayrıca kendisinin ve karısının teknolojik aletler tarafından gözetlendiğine dair paranoyayı da anlattı. Bununla birlikte, 2021'de COVID-19 pandemisinin "doğal bir olay" olduğu sonucuna vardığını söyledi.