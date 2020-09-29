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Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 13:30 | 

Yıllar sonra itiraf etti: Yatağımın altında kocamdan kaçarken alacağım çantam vardı, sonunda ona ihanet ettim

Bugün göz kamaştıran bir serveti, bir ara tökezlese de yeniden toparladığı çok iyi bir kariyeri var.

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1ÇALKANTILI YAŞAM
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ÇALKANTILI YAŞAM

Ama bugünlere gelmesi çok da kolay olmadı.

2HAYATINI ETKİLEYEN KARŞILAŞMALAR
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HAYATINI ETKİLEYEN KARŞILAŞMALAR

Her saniyesini gözleyen baskıcı bir koca, umutsuzluk denizinde boğulurken karşısına çıkan beklenmedik ama yarıda kalan bir aşk, ihanet, tam asla çocuk sahibi olamayacağını düşünürken hayatını değiştiren bir tanışma...

3HAYATINI SATIRLARA DÖKTÜ
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HAYATINI SATIRLARA DÖKTÜ

Müzik dünyasının "Guinnes Rekorlar Kitabı'na" bile giren ünlü şarkıcısı Mariah Carey, hayatının, yaşadığı dünyanın ışıltısı arkasında kaybolan bilinmeyenlerini satırlara döktü.

4BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI
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BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI

50 yaşındaki Carey'nin The Meaning of Mariah Carey adlı kitabı okurla buluşuyor. Beş Grammy ödüllü şarkıcı Carey, bugüne kadar çok da gözler önüne sermediği yaşamsal sırlarını okuruyla paylaşıyor.

5İLK EVLİLİK CEHENNEM GİBİYDİ
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İLK EVLİLİK CEHENNEM GİBİYDİ

Carey kitabında hem kariyerini hem de bütün hayatını etkileyen ilk evliliğiyle ilgili bilinmeyenleri de anlatıyor. 1993 yılında henüz 23 yaşındayken ilk evliliğini Tony Mottola ile yaptı Carey. Nüfuzlu bir müzik yapımcısı olan Mottola ise o dönemde 43 yaşındaydı.

6TEK DESTEKÇİSİ ANNESİYDİ
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TEK DESTEKÇİSİ ANNESİYDİ

Aslında genç yaşta evlilik yapmayı hiç düşünmediğini belirten Mariah Carey, "fonksiyonsuz ailesinden kurtulmak için" böyle bir karar verdiğini de itiraf ediyor. Kitabında anlattığına göre Carey, henüz küçücük bir çocukken aile içi şiddetle tanıştı. Bu kötü süreçte tek destekçisi annesi Patricia'ydı.

7DAVETSİZ MİSAFİR GİBİ HİSSEDİYORDU
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DAVETSİZ MİSAFİR GİBİ HİSSEDİYORDU

Kendi ailesi içinde bile kendisini "davetsiz misafir" olarak hissettiğini belirten Carey, özellikle de ağabeyi Morgan'ın şiddetinin ev içinde fırtınalar estireceğini önceden hissetmek gibi bir içgüdü geliştirdiğini de itiraf ediyor kitabında.

8ESKİ EŞİ HER ANINI GÖZLEDİ
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ESKİ EŞİ HER ANINI GÖZLEDİ

Böyle bir aile ortamında yetişen Mariah Carey, sonunda çareyi genç yaşta evlenmekte buldu. Döneminin en etkili müzik yapımcılarından biri olan ilk eşi Tony Mottola'nın "bir zorba" olduğunu da aslında başlarda anladı Mariah Carey satırlara döktüğüne göre. Eski eşini "tıpkı havadaki nem gibi kaçışı mümkün olmayan bir kişi" olarak tanımlıyor.

9ÇEVRESİYLE BAĞLARINI KOPARDI
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ÇEVRESİYLE BAĞLARINI KOPARDI

Rahatsız olduğu aile ortamından kurtulmak için başladığı bu evlilik serüveni de Mariah Carey için mutluluk dolu olmadı. İlk eşinin kendisi ile arkadaş çevresi arasındaki bağları kopardığını da anlatıyor ünlü şarkıcı.

10ÇEVRESİYLE BAĞLARINI KOPARDI
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ÇEVRESİYLE BAĞLARINI KOPARDI

"Onun kontrolünde olmayan kimseyle konuşamıyordum, kimseyle dışarı çıkamıyordum" diye anlatıyor o dönemi Carey. Kitaba göre Mottola, saniye saniye Mariah Carey'i gözlem altında tutuyordu. Kitabında yazdığına göre Tony Mottola'dan kaçması gerekirse kullanabileceği ve kendisine gereken her şeyi bir çantaya koyup yatağının altında bekletti Mariah Carey. 

11BENİ AİLEMDEN KORUDU
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BENİ AİLEMDEN KORUDU

Carey, bütün bunlara rağmen ilk eşi Tony Mottola'ya saygı duyduğunu ve onun kendisini ailesinden koruduğunu da belirtiyor.

12ARAYA İHANET GİRDİ
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ARAYA İHANET GİRDİ

İşte evliliğinin yüksek duvarları arasında boğulduğu ve Mottola'dan kaçıp gitmek için Peter Pan olmayı dilediği bir dönemde hiç beklemediği bir aşk kapısını çaldı. 90'ların ortasında katıldığı bir yemekte, dönemin ünlü sporcularından Derek Jetter ile tanıştı. O zaman da kocası Tony Mottola'dan kaçmak için bir fırsat doğduğunu düşündü.

13CEHENNEMİN DİĞER YÜZÜNÜ GÖRDÜ
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CEHENNEMİN DİĞER YÜZÜNÜ GÖRDÜ

Mariah Carey, Derek Jetter'ı 'ruh eşimdi' diyerek tanımlıyor. Onun "Evliliğinde yaşadığı cehennemin diğer tarafında güzel bir şeyler olabileceğine dair bir umut" verdiğini de anlatıyor Carey satırlarında.

14EVLİLİK BEŞ YIL SÜRDÜ
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EVLİLİK BEŞ YIL SÜRDÜ

Ünlü şarkıcının resmi olarak evli olduğu Mottola'ya ihanet ettiği bu ilişki her ne kadar çok uzun sürmese de Mariah Carey kitabında, Derek Jetter'a, kendisini kocasının çılgınca kontrolünden kurtardığı için teşekkür ediyor. Mariah Carey ile Tony Mottola'nın evliliği 1998'de sona erdi.

15İKİNCİ EVLİLİĞİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLDU
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İKİNCİ EVLİLİĞİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLDU

 Mariay Carey, yıllar sonra tam da asla çocuk sahili olmayacağını düşündüğü sırada ikinci eşi Nick Cannon ile tanıştı. Hemen bir aileye sahip olmak istedikleri için de hızlıca evlilik kararı aldı çift. Mariah Carey ile Nick Cannon, evlendiler ve biri kız diğeri erkek çocuk sahibi de oldular. Ama evlilikleri beklendiği gibi uzun ömürlü olmadı. 2008'de evlenen çift 2016'da boşandı. 

16GELİNLİĞİ BİLE HAZIRDI
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GELİNLİĞİ BİLE HAZIRDI

Mariah Carey, iş adamı James Packer ile nişanlandı bir dönem. Çift tam evlenmek üzereyken yollarını ayırdı.

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Carey, Packer ile evlenirken giyeceği 900 bin dolarlık gelinliği bir şarkısının klibinde giydi. Yine aynı klipte özenle hazırlanan o gelinliği yaktı.

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