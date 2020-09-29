Yıllar sonra itiraf etti: Yatağımın altında kocamdan kaçarken alacağım çantam vardı, sonunda ona ihanet ettim

ESKİ EŞİ HER ANINI GÖZLEDİ Böyle bir aile ortamında yetişen Mariah Carey, sonunda çareyi genç yaşta evlenmekte buldu. Döneminin en etkili müzik yapımcılarından biri olan ilk eşi Tony Mottola'nın "bir zorba" olduğunu da aslında başlarda anladı Mariah Carey satırlara döktüğüne göre. Eski eşini "tıpkı havadaki nem gibi kaçışı mümkün olmayan bir kişi" olarak tanımlıyor.