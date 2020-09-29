Yıllar sonra itiraf etti: Yatağımın altında kocamdan kaçarken alacağım çantam vardı, sonunda ona ihanet ettim
Bugün göz kamaştıran bir serveti, bir ara tökezlese de yeniden toparladığı çok iyi bir kariyeri var.
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ÇALKANTILI YAŞAM
Ama bugünlere gelmesi çok da kolay olmadı.
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HAYATINI ETKİLEYEN KARŞILAŞMALAR
Her saniyesini gözleyen baskıcı bir koca, umutsuzluk denizinde boğulurken karşısına çıkan beklenmedik ama yarıda kalan bir aşk, ihanet, tam asla çocuk sahibi olamayacağını düşünürken hayatını değiştiren bir tanışma...
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HAYATINI SATIRLARA DÖKTÜ
Müzik dünyasının "Guinnes Rekorlar Kitabı'na" bile giren ünlü şarkıcısı Mariah Carey, hayatının, yaşadığı dünyanın ışıltısı arkasında kaybolan bilinmeyenlerini satırlara döktü.
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BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI
50 yaşındaki Carey'nin The Meaning of Mariah Carey adlı kitabı okurla buluşuyor. Beş Grammy ödüllü şarkıcı Carey, bugüne kadar çok da gözler önüne sermediği yaşamsal sırlarını okuruyla paylaşıyor.
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İLK EVLİLİK CEHENNEM GİBİYDİ
Carey kitabında hem kariyerini hem de bütün hayatını etkileyen ilk evliliğiyle ilgili bilinmeyenleri de anlatıyor. 1993 yılında henüz 23 yaşındayken ilk evliliğini Tony Mottola ile yaptı Carey. Nüfuzlu bir müzik yapımcısı olan Mottola ise o dönemde 43 yaşındaydı.
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TEK DESTEKÇİSİ ANNESİYDİ
Aslında genç yaşta evlilik yapmayı hiç düşünmediğini belirten Mariah Carey, "fonksiyonsuz ailesinden kurtulmak için" böyle bir karar verdiğini de itiraf ediyor. Kitabında anlattığına göre Carey, henüz küçücük bir çocukken aile içi şiddetle tanıştı. Bu kötü süreçte tek destekçisi annesi Patricia'ydı.
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DAVETSİZ MİSAFİR GİBİ HİSSEDİYORDU
Kendi ailesi içinde bile kendisini "davetsiz misafir" olarak hissettiğini belirten Carey, özellikle de ağabeyi Morgan'ın şiddetinin ev içinde fırtınalar estireceğini önceden hissetmek gibi bir içgüdü geliştirdiğini de itiraf ediyor kitabında.
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ESKİ EŞİ HER ANINI GÖZLEDİ
Böyle bir aile ortamında yetişen Mariah Carey, sonunda çareyi genç yaşta evlenmekte buldu. Döneminin en etkili müzik yapımcılarından biri olan ilk eşi Tony Mottola'nın "bir zorba" olduğunu da aslında başlarda anladı Mariah Carey satırlara döktüğüne göre. Eski eşini "tıpkı havadaki nem gibi kaçışı mümkün olmayan bir kişi" olarak tanımlıyor.
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ÇEVRESİYLE BAĞLARINI KOPARDI
Rahatsız olduğu aile ortamından kurtulmak için başladığı bu evlilik serüveni de Mariah Carey için mutluluk dolu olmadı. İlk eşinin kendisi ile arkadaş çevresi arasındaki bağları kopardığını da anlatıyor ünlü şarkıcı.
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ÇEVRESİYLE BAĞLARINI KOPARDI
"Onun kontrolünde olmayan kimseyle konuşamıyordum, kimseyle dışarı çıkamıyordum" diye anlatıyor o dönemi Carey. Kitaba göre Mottola, saniye saniye Mariah Carey'i gözlem altında tutuyordu. Kitabında yazdığına göre Tony Mottola'dan kaçması gerekirse kullanabileceği ve kendisine gereken her şeyi bir çantaya koyup yatağının altında bekletti Mariah Carey.
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BENİ AİLEMDEN KORUDU
Carey, bütün bunlara rağmen ilk eşi Tony Mottola'ya saygı duyduğunu ve onun kendisini ailesinden koruduğunu da belirtiyor.
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ARAYA İHANET GİRDİ
İşte evliliğinin yüksek duvarları arasında boğulduğu ve Mottola'dan kaçıp gitmek için Peter Pan olmayı dilediği bir dönemde hiç beklemediği bir aşk kapısını çaldı. 90'ların ortasında katıldığı bir yemekte, dönemin ünlü sporcularından Derek Jetter ile tanıştı. O zaman da kocası Tony Mottola'dan kaçmak için bir fırsat doğduğunu düşündü.
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CEHENNEMİN DİĞER YÜZÜNÜ GÖRDÜ
Mariah Carey, Derek Jetter'ı 'ruh eşimdi' diyerek tanımlıyor. Onun "Evliliğinde yaşadığı cehennemin diğer tarafında güzel bir şeyler olabileceğine dair bir umut" verdiğini de anlatıyor Carey satırlarında.
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EVLİLİK BEŞ YIL SÜRDÜ
Ünlü şarkıcının resmi olarak evli olduğu Mottola'ya ihanet ettiği bu ilişki her ne kadar çok uzun sürmese de Mariah Carey kitabında, Derek Jetter'a, kendisini kocasının çılgınca kontrolünden kurtardığı için teşekkür ediyor. Mariah Carey ile Tony Mottola'nın evliliği 1998'de sona erdi.
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İKİNCİ EVLİLİĞİNDE ÇOCUK SAHİBİ OLDU
Mariay Carey, yıllar sonra tam da asla çocuk sahili olmayacağını düşündüğü sırada ikinci eşi Nick Cannon ile tanıştı. Hemen bir aileye sahip olmak istedikleri için de hızlıca evlilik kararı aldı çift. Mariah Carey ile Nick Cannon, evlendiler ve biri kız diğeri erkek çocuk sahibi de oldular. Ama evlilikleri beklendiği gibi uzun ömürlü olmadı. 2008'de evlenen çift 2016'da boşandı.
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GELİNLİĞİ BİLE HAZIRDI
Mariah Carey, iş adamı James Packer ile nişanlandı bir dönem. Çift tam evlenmek üzereyken yollarını ayırdı.
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Carey, Packer ile evlenirken giyeceği 900 bin dolarlık gelinliği bir şarkısının klibinde giydi. Yine aynı klipte özenle hazırlanan o gelinliği yaktı.