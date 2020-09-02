Virüs girmeyen saray yavrusu: Ünlü şarkıcı buraya saklandı

300 MİLYON DOLARLIK SERVET Beş Grammy ödülü bulunan Carey, ilk evliliğini 1993 ile 98 arasında Tommy Mottola ile yaptı. 2008'de Nick Cannon ile evlendi. Ancak bu evlilik 2016'da sona erdi. Carey'in Cannon ile evliliğinden şu anda 9 yaşında olan biri kız diğeri erkek ikizleri Moroccan ile Monroe adında iki çocuğu bulunuyor. Mariah Carey, bu yılın başında açıklanan verilere göre 300 milyon dolarlık bir servete sahip.