Virüs girmeyen saray yavrusu: Ünlü şarkıcı buraya saklandı
Ünlü şarkıcı hem kendisini hem de iki çocuğunu koronavirüs tehlikesinden korumak için gözlerden uzak ama bir sarayı andıran bu mülkte inzivaya çekildiği ortaya çıktı.
Backgrid UK, Instagram
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MART AYINDAN BU YANA
Yanına da güvendiği birkaç çalışanını alan şarkıcı, mart ayının ortalarından beri bu lüks malikanede gönüllü karantinasını sürdürüyor.
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İKİZLERİ YANINDAN AYIRMADI
Grammy ödüllü şarkıcı Mariah Carey, Nick Cannon ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe ile birlikte koronavirüsten korunmak için Los Angeles yakınlarındaki Westchester County'de bulunan bu gösterişli malikaneyi kiraladı.
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KEMAN ŞEKLİNDE YÜZME HAVUZU
50 yaşındaki Carey'nin bu ev için ne kadar kira ödediği bilinmiyor. Ancak mülkün sahip olduğu özelliklere ve bulunduğu bölgeye bakılırsa bu paranın binlerce dolarla ifade edileceği düşünülüyor. Önünde keman şeklinde bir yüzme havuzu bulunan malikanenin, altı yatak odası ve yedi tane de banyosu bulunuyor.
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NEW YORK'TAN KAÇTI
Carey, salgın başladığı dönemde çocukları ve yardımcılarıyla birlikte Manhattan'daki lüks dairesinde bulunuyordu. Fakat hastalığın hızla yayılmaya başladığı mart ayında bu malikaneyi kiralayıp buraya geçti. Mariah Carey'in koronavirüs karantinası için seçtiği bu malikane 2012 yılında 4.8 milyon dolara Wall Street'in en varlıklı isimlerinden biri olan Jay Dweck'e satılmıştı.
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20 KAMERAYLA İZLENİYOR
Mülk, aradan geçen zaman içinde restore edildi ve modernizasyondan geçti. Malikane aynı zamanda son sistem teknolojik olanaklarla da donatılmış durumda. Anahtarsız, biyometrik tanıma özelliği olan giriş ve tüm mülkü 24 saat boyunca gözlem altında tutan 20 tane güvenlik kamerası da bulunuyor.
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ESKİ EŞİYLE BURADA EVLENMİŞTİ
Mariah Carey'nin karantina için kiraladığı bu mülkün çarpıcı bir özelilği daha var. Carey, 2008'de Nick Cannon ile bu malikanede evlenmişti.
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GUINNES REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ
Beş oktavlık vokal aralığı sayesinde Guinnes Rekorlar Kitabı'na da giren Mariah Carey, Huntington, New York'ta doğdu. Mariah'ın adı, Paint Your Wagon adlı 1951 Broadway müzikalindeki "They Call the Wind Maria" adlı şarkıdan esinlenilerek koyuldu. Bunda elbette bir opera şarkıcısı ve vokal koçu olan annesinin büyük etkisi var.
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ÇALKANTILI AİLE İLİŞKİLERİ
İrlanda asıllı eski bir opera şarkıcısı ve vokal koçu Patricia ile Afro-Venezuela kökenli havacılık mühendisi Alfred Roy Carey'nin üçüncü ve en küçük çocuğu. Carey soyadı, Venezuelalı büyükbabası Francisco Núñez tarafından New York'a göç ettikten sonra sahiplenildi.
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ZOR BİR ÇOCUKLUK
Patricia'nın ailesi, siyah bir erkekle evlendiği için onu reddetti. Irksal sorunlar, Carey ailesinin topluluklarına entegre olmasını engelledi. Huntington'da yaşarken komşuları, ailenin köpeğini zehirledi ve arabalarını ateşe verdi.
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OPERA ŞARKICISI OLAN ANNESİNDEN ETKİLENDİ
Ebeveynlerinin boşandıktan sonra, Carey'nin babasıyla çok az teması vardı ve annesi aileyi desteklemek için birkaç işte birden çalıştı. Carey, zamanının çoğunu evde yalnız geçirdi, üç yaşında şarkı söylemeye başladı ve çoğu zaman annesinin Verdi'nin Rigoletto operasını İtalyanca olarak söylemesini taklit etti. Ablası Alison, babalarıyla birlikte taşınırken Carey ağabeyi Morgan ile birlikte anneleriyle kaldı.
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90'LARA DAMGASINI VURDU
Mariah Carey, 1992'de konser albümü "MTV Unplugged EP" ile tüm dünyanın tanıdığı bir isim oldu. Sonra da kariyerinde hızlı adımlarla ilerledi. 2001 ile 2004 arasında bir bocalama dönemi yaşayan Carey, 2005 yılında ise eski parlak günlerine döndü.
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300 MİLYON DOLARLIK SERVET
Beş Grammy ödülü bulunan Carey, ilk evliliğini 1993 ile 98 arasında Tommy Mottola ile yaptı. 2008'de Nick Cannon ile evlendi. Ancak bu evlilik 2016'da sona erdi. Carey'in Cannon ile evliliğinden şu anda 9 yaşında olan biri kız diğeri erkek ikizleri Moroccan ile Monroe adında iki çocuğu bulunuyor. Mariah Carey, bu yılın başında açıklanan verilere göre 300 milyon dolarlık bir servete sahip.