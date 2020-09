Virüs girmeyen saray yavrusu: Ünlü şarkıcı buraya saklandı

GUINNES REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ Beş oktavlık vokal aralığı sayesinde Guinnes Rekorlar Kitabı'na da giren Mariah Carey, Huntington, New York'ta doğdu. Mariah'ın adı, Paint Your Wagon adlı 1951 Broadway müzikalindeki "They Call the Wind Maria" adlı şarkıdan esinlenilerek koyuldu. Bunda elbette bir opera şarkıcısı ve vokal koçu olan annesinin büyük etkisi var.