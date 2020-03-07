Maria Sharapova'nın emeklilik hayatı

Kısa bir süre önce tenise veda ettiğini açıklayan Maria Sharapova, şu sıralar emekliliğin keyfini çıkarıyor. Son dönemde kariyerinde düşüş yaşayan, kortlara dönüşünün ardından istediği forma bir türlü kavuşamayan 32 yaşındaki Sharapova, emekli olmaya karar vermişti.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Tenisin yanı sıra moda ve gıda alanında da etkinlik gösteren Sharapova önceki gün arkadaşlarıyla birlikte çıktığı doğa yürüyüşünde görüntülendi. Minik köpeğini de gezdiren Sharapova'nın hiç durmadan güldüğü, gerilimli günleri geride bıraktığı görüldü.
2
ABD'de Palos Verdes'te çekilen fotoğraflarda Maria Sharapova'nın, arkadaşlarıyla durmadan sohbet ettiği, zaman zaman kahkaha attığı da dikkat çekti.
3
Maria Sharapova'nın tenisi bıraktıktan sonra hayatını nasıl kazanacağı da merak konusu. Çocukluğundan bu yana hayatını adadığı tenis sayesinde hem şöhret hem de servet kazandı Sharapova.Birçok ünlü giyim ve takı firmasının tanıtım yüzü oldu, dergilere poz verdi, modellik yaptı. Sonunda da daha 30 yaşına bile gelmeden ticarete atıldı ve bir şekerleme firmasının da sahibi oldu.
4
Dünyanın en zengin kadın sporcularından biri olan Maria Sharapova'nın bugünlere nasıl geldiğini bir hatırlayalım istedik.
Kariyeri boyunda beş kez Grand Slam'i kazanan Maria Sharapova, defalarca dünyanın en çok kazanan bayan sporcusu listelerinde ilk sıralara yerleşti. Tam 11 kez en çok kazanan kadın sporcu olarak Forbes dergisinin listesinde yer aldı.
5
Bunun yanı sıra fazla uzun bir geçmişi olmayan Sugarpova şekerleme sayesinde de hatırı sayılır bir gelir elde ediyor. Rus tenisçi Maria Sharapova, zaman zaman ünlü giyim ve aksesuar firmaları için de modellik yapıyor.
6
İş dünyasında elde ettiği bunca başarıya rağmen Maria Sharapova'nın aşk hayatında bir türlü yüzü gülmüyor. Güzel tenisçi 2005 yılında Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine ile flört etmişti. Ancak bu ilişki çok uzun ömürlü olmadı. Maria Sharapova'nın gönül defterinde adı yazılı olan ünlülerden biri de tenisçi Andy Roddick. Ama bu ilişki de çok uzun sürmedi. İkili birkaç etkinliğe birlikte katıldı. Kısa süre flört edeh Maria Sharapova ve Andy Roddick yollarını ayırdı. Roddick, daha sonra model Brooklyn Decker ile evlendi.
7
Maria Sparapova, 2009 yılında o sıralar Türkiye'de oynayan Sloven basketbolcu Sasha Vujacic ile nişanlanmıştı. O sıralarda çiftin İstanbul'da evleneceğine ilişkin dedikodular bile çıktı. Ancak Sharapova ile Vujacic yollarını ayırdı.
8
Maria Sharapova daha sonra Bulgar tenisçi Grigor Dmitrev ile nişanlandı. Ancak 2013'te başlayan bu ilişki de bu yıl sona erdi. Dimitrov'un; futbolcu Valeri Bojinov'un model karısı Nikoleta Lozanova ile aşırı samimi olmasının Sharapova'yı kızdırdığı ve ardından ayrılık kararı geldiği ileri sürüldü. Güzel sporcu bir süredir Alexander Gilkes ile birlikte. (yanda)
9
Maria Sharapova, henüz 8 yaşındayken Nick Bollettieri Tenis Akademisi'ne devam edebilmek için ailesiyle birlikte doğduğu Rusya'dan ayrılıp ABD'ye yerleşti. 2004'te henüz 17 yaşındayken Serena Williams'ı yendi ve Wimbledon'ı kazanan en genç ikinci tenisçi olarak tarihe geçti.
10
O noktadan sonra da kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi. Zaman zaman yaşadığı sakatlıklar yüzünden formdan düşse de, kortların uzağında kalsa da hala tenis dünyasının en iyi yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor. Maria Sharapova'nın kariyerinin bu noktalara gelmesinde anne ve babasının rolü çok büyük. Ünlü tenisçi bunu da hemen her röportajında dile getiriyor. Babası Yuri Sharapov, her zaman yanında. Çünkü çocukluğundan beri antrenörlüğünü üstleniyor. Sharapova annesi Yelena'nın da "gözünü açtığını" ve tenis kortları dışındaki dünyayla, özellikle de sanatla tanıştırdığını anlatıyor.