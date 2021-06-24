Instagram'da keşfedildi

Daha sonra Money Heist adlı yapım için kamera karşısına geçti. Bu dizi sayesinde İspanya'nın yanı sıra adını tüm dünyada duyurdu. Bunun ardından da Elite adlı dizi geldi. Kısa sürede oyuncu olarak kendini kabul ettiren Pedraza, bu alandaki kariyerini sürdürüyor.