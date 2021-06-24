Instagram'da keşfedildi

Sosyal medya paylaşımlarıyla keşfedilen genç oyuncu, tatil keyfi yapıyor.
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Genç oyuncu çıktığı tatilde iki renkli bikinisiyle dikkat çekti.
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Rol aldığı La Casa De Papel, Elite, Run, Toy Boy gibi yapımlarla tanınan İspanyol oyuncu Maria Pedraza, deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı. 25 yaşındaki oyuncunun iki renkli bikinisi dikkat çekti.
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Dinlenmek için Ibiza adasını seçen Maria Pedraza, arkadaşı Juanjo Almeida ile denize girerken görüntülendi.
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Üst parçası siyah alt parçası iki renkli bikini giyen Pedraza, bol bol denize girip güneşlendi. Paparazziler tarafından görüntülendiğini fark etse de bu durum onun keyfini kaçırmadı.
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1996 yılında dünyaya gelen Maria Pedraza, oyunculuğun yanı sıra balerin olarak da biliniyor. Adını dünyaya Money Heist ve Elite adlı dizilerle duyuran genç oyuncu, İspanya'nın genç kuşak yıldızlarından biri.
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Maria Pedreza'nın keşfedilmesi de oldukça ilginç oldu. Instagram paylaşımları sayesinde yönetmen Esteban Crespo'nun dikkatini çekti,
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Crespo, ilk filmi Amar'da Pedraza'ya rol verdi. Bu ilk oyunculuk denemesinin ardından da kariyerini bu alanda sürdürmeye başladı Maria Pedraza.
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Daha sonra Money Heist adlı yapım için kamera karşısına geçti. Bu dizi sayesinde İspanya'nın yanı sıra adını tüm dünyada duyurdu. Bunun ardından da Elite adlı dizi geldi. Kısa sürede oyuncu olarak kendini kabul ettiren Pedraza, bu alandaki kariyerini sürdürüyor.