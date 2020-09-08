Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May kimdir, nereli? Jessica May’in eşi ile ilgili bilgiler

Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır.