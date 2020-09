Televizyon Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 21:40 | 08 Eylül 2020 - 21:40

Maria ile Mustafa’nın Maria'sı Jessica May kimdir, nereli? İşte Jessica May’in eşi ile ilgili bilgiler

Maria ile Mustafa’nın Maria'sı Jessica May yeni bir proje ile ekranlara döndü. Yeni Gelin dizisiyle kariyer hayatına başlayan oyuncu Jessica May, dizide Maria karakterine can veriyor. Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Peki, Maria ile Mustafa’nın Maria'sı Jessica May kimdir, nereli? İşte, Jessica May’in hayatı ve eşi ile ilgili bilgiler