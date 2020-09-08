Maria ile Mustafa’nın Maria'sı Jessica May kimdir, nereli? İşte Jessica May’in eşi ile ilgili bilgiler

Yeni Gelin dizisiyle yıldızı parlayan Jessica May, yeni projesi Maria ile Mustafa ile ekranlara geri döndü. Jessica May, Maria ile Mustafa dizisinde Türk bir babayla Kolombiyalı bir annenin tek kızı Maria’yı canlandırıyor. Dizide Jessica May'e başrolde Hilmi Cem İntepe eşlik ediyor. Peki, Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May kimdir, nereli, eşi kim? İşte Jessica May’in hayatıyla ilgili bilgiler...



Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır.