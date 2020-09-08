Maria ile Mustafa’nın Maria'sı Jessica May kimdir, nereli? İşte Jessica May’in eşi ile ilgili bilgiler
Maria ile Mustafa’nın Maria'sı Jessica May yeni bir proje ile ekranlara döndü. Yeni Gelin dizisiyle kariyer hayatına başlayan oyuncu Jessica May, dizide Maria karakterine can veriyor. Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Peki, Maria ile Mustafa’nın Maria'sı Jessica May kimdir, nereli? İşte, Jessica May’in hayatı ve eşi ile ilgili bilgiler
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Yeni Gelin dizisiyle yıldızı parlayan Jessica May, yeni projesi Maria ile Mustafa ile ekranlara geri döndü. Jessica May, Maria ile Mustafa dizisinde Türk bir babayla Kolombiyalı bir annenin tek kızı Maria’yı canlandırıyor. Dizide Jessica May'e başrolde Hilmi Cem İntepe eşlik ediyor. Peki, Maria ile Mustafa’nın yıldızı Jessica May kimdir, nereli, eşi kim? İşte Jessica May’in hayatıyla ilgili bilgiler...
Brezilyalı oyuncu ve model Jessica May, 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır.
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Dizi sektörüne Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan Jessica May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam etmiştir. İstanbul’da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week tasarımcı Çiğdem Akın’ın kampanya yüzü olmuş, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer almıştır.
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Jessica May, 2018 yılında Rizeli Hüseyin Kara ile evlenmişti. Karadeniz aşığı May, sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündem oluyor.