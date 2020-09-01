Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? İşte Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler

TAMER LEVENT Tamer Levent 13 Ekim 1950 doğumludur. Türk oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazardır.1971 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı ile girdi. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.



25 Mart 1994 yılında Devlet Tiyatrolarında ilk ve son kez yapılan bir uygulama ile seçimle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. 10 Ağustos 1994 yılına kadar yürüttüğü bu görev esnasında ülkemizde çok ses getiren Sanata Evet projesini hayata geçirdi.



Dünyanın pek çok ülkesinde drama atölyeleri yönetti. Tamer Levent ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) Türkiye Temsilcisi'dir. IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.



Yerli ve yabancı dergilerde yazıları yayımlandı. Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra TOBAV (Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Genel Başkanlığı'nı yürüten Tamer Levent, 1984 yılında kurduğu Sanat Kurumu Deneme Sahnesinde drama çalışmaları başlatmıştır.