Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? İşte Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler

JESSİCA MAY 5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır. Dizi sektörüne Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam etmiştir. İstanbul’da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın’ın kampanya yüzü olmuş, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer almıştır. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya’da evlendi.