Maria ile Mustafa oyuncuları kimler? İşte Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüplü bir ailenin oğlu olan Mustafa'nın imkansız aşkını ekrana taşıyacak olan Maria ile Mustafa’nın ilk bölüm tarihi belli oldu. Maria ile Mustafa dizisi 6 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak. Peki, Maria ile Mustafa dizisinin oyuncuları kimler? İşte Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosuyla ilgili bilgiler...
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Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı Maria ile Mustafa’nın oyuncu kadrosunda Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.
Çekimleri Kapadokya Ürgüp'te başlayacak olan dizinin yönetmen koltuğuna usta yönetmen Faruk Teber oturuyor.
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
Yabancı bir kızla Türk bir gencin yoğun ve heyecanlı aşkına konu olan "Maria ile Mustafa"6 Eylül Pazar akşamı ekranlara “merhaba” diyecek.
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HİLMİ CEM İNTEPE
Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla'nın Menteşe ilçesinin Yenice mahallesinde doğdu. 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında Latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı. İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı.
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JESSİCA MAY
5 Aralık 1993 tarihinde Brezilya'nın Paranacity şehrinde öğretmen bir anneden ve çiftçi bir babadan dünyaya gelmiştir. Annesi Maria Aparecida May ve babası Rogerio Drociunas'tır. Rogerio adında bir erkek kardeşi vardır. 15 yaşında çiftliğinden ayrılarak Sao Paulo şehrine yerleşmiş ve modellik yapmaya başlamıştır. Dizi sektörüne Türkiye'de Yeni Gelin ile başlayan May, kariyerine 2019 yılında Dert Bende filmini çekerek devam etmiştir. İstanbul’da düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week defilesinde tasarımcı Çiğdem Akın’ın kampanya yüzü olmuş, 2018 yılında da Paris Hilton ve ünlü Türk modellerle Dosso Dossi Fashion Show defilesinde model olarak yer almıştır. 30 Haziran 2018'de fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya’da evlendi.
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TAMER LEVENT
Tamer Levent 13 Ekim 1950 doğumludur. Türk oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni ve yazardır.1971 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı ile girdi. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı. Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.
25 Mart 1994 yılında Devlet Tiyatrolarında ilk ve son kez yapılan bir uygulama ile seçimle Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu. 10 Ağustos 1994 yılına kadar yürüttüğü bu görev esnasında ülkemizde çok ses getiren Sanata Evet projesini hayata geçirdi.
Dünyanın pek çok ülkesinde drama atölyeleri yönetti. Tamer Levent ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) Türkiye Temsilcisi'dir. IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.
Yerli ve yabancı dergilerde yazıları yayımlandı. Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra TOBAV (Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Genel Başkanlığı'nı yürüten Tamer Levent, 1984 yılında kurduğu Sanat Kurumu Deneme Sahnesinde drama çalışmaları başlatmıştır.
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EZGİ ÇELİK
Ezgi Çelik, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında rol aldığı Kara yılan dizisi ile yaşayan Ezgi Çelik; Asi, Gurbet Kuşları, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Bir Çocuk Sevdim, Şubat, Ben de Özledim ve Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerinde rol almıştır.
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HAKİ BİÇİCİ
Haki Biçici, 11 Haziran 1982 tarihinde başkent Ankara’da dünyaya geldi Yüksek öğretim eğitimini Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Emret Komutanım, Ulak, Kadın Severse, Yalan Dünya, Türk’ün Uzayla İmtihanı, Mucize, Hanımın Çiftliği gibi pek çok yapımda da yer almıştır.