Diva'nın gizli yaşamı: Büyük aşkı önce taciz etti sonra başkası için terk etti

BÜYÜK BİR YIKIM OLDU Spence'in kaleme aldığı kitaba göre Maria Callas, o dönemde bir yandan yaşının ilerlemesi bir yandan da kariyeri nedeniyle çift yönlü bir baskı altındaydı. Bu da onun bir takım ruhsal sorunlarla mücadele etmesine yol açıyordu. Callas'ın durumunu daha da zorlaştıran bir başka ayrıntı da Onassis'in, Paris'in ünlü genelevlerinden birine sık sık gitmesi ve hatta evinde yatak odasını bir genelev gibi dekore etmesiydi. Bu arada Maria Callas, Aristotle Onassis ile ilişkisinde bir başka sorun daha yaşıyordu. Onassis, aslında çok da yakışıklı olmayan kaba bir erkekti. Ancak sahip olduğu doğal çekicilik Maria Callas'ı da cezbediyordu. Onassis, zayıf kadınları seviyordu ve hayatı boyunca kilo sorunu yaşayan Maria Callas da onu memnun etmek için çok hızlı bir diyet uygulayarak zayıf kalma hedefine ulaşmaya çalışıyordu. Maria Callas, uğruna bunca zahmete girdiği Aristotle Onassis tarafından sarsıcı bir biçimde terk edildi. Onassis, Callas ile evlenmeye yanaşmadı. Onun yerine bir suikasta kurban giden eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin dul eşi Jackie ile evlendi. Bu Maria Callas için kelimenin tam anlamıyla bir yıkım oldu.