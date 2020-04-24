Mardin ve Batman iftar vakti: 2020 İmsakiye Batman ve Mardin iftar saati
Mardin ve Batman iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2020 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Mardin iftar saatleri ve Batman iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Batman ve Mardin iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Batman ve Mardin için iftar saatleri bilgileri
Batman ve Mardin iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Batman'da bugün iftar saat 19.06'da yapılacak. Mardin'de ise iftar saati 19.07 olacak. İşte Mardin ve Batman'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Mardin ve Batman imsakiye bilgileri
MARDİN VE BATMAN İMSAKİYE 2020
Hem Mardin hem de Batman'ın imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece her iki ilin son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
MARDİN İMSAKİYE BİLGİLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:55
|19:07
|20:29*
|2
|25.04.2020
|03:54
|19:08
|20:31
|3
|26.04.2020
|03:52
|19:09
|20:32
|4
|27.04.2020
|03:50
|19:10
|20:33
|5
|28.04.2020
|03:49
|19:11
|20:34
|6
|29.04.2020
|03:47
|19:11
|20:36
|7
|30.04.2020
|03:46
|19:12
|20:37
|8
|01.05.2020
|03:44
|19:13
|20:38
|9
|02.05.2020
|03:43
|19:14
|20:39
|10
|03.05.2020
|03:41
|19:15
|20:41
|11
|04.05.2020
|03:40
|19:16
|20:42
|12
|05.05.2020
|03:38
|19:17
|20:43
|13
|06.05.2020
|03:37
|19:18
|20:44
|14
|07.05.2020
|03:35
|19:19
|20:46
|15
|08.05.2020
|03:34
|19:20
|20:47
|16
|09.05.2020
|03:32
|19:20
|20:48
|17
|10.05.2020
|03:31
|19:21
|20:49
|18
|11.05.2020
|03:30
|19:22
|20:51
|19
|12.05.2020
|03:28
|19:23
|20:52
|20
|13.05.2020
|03:27
|19:24
|20:53
|21
|14.05.2020
|03:26
|19:25
|20:54
|22
|15.05.2020
|03:25
|19:26
|20:56
|23
|16.05.2020
|03:23
|19:26
|20:57
|24
|17.05.2020
|03:22
|19:27
|20:58
|25
|18.05.2020
|03:21
|19:28
|20:59
|26
|19.05.2020
|03:20
|19:29
|21:00**
|27
|20.05.2020
|03:19
|19:30
|21:02
|28
|21.05.2020
|03:18
|19:31
|21:03
|29
|22.05.2020
|03:16
|19:31
|21:04
|30
|23.05.2020
|03:15
|19:32
|21:05
MARDİN İMSAKİYE BİLGİLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:52
|19:06
|20:30*
|2
|25.04.2020
|03:50
|19:07
|20:31
|3
|26.04.2020
|03:49
|19:08
|20:32
|4
|27.04.2020
|03:47
|19:09
|20:33
|5
|28.04.2020
|03:45
|19:10
|20:35
|6
|29.04.2020
|03:44
|19:11
|20:36
|7
|30.04.2020
|03:42
|19:12
|20:37
|8
|01.05.2020
|03:41
|19:13
|20:39
|9
|02.05.2020
|03:39
|19:14
|20:40
|10
|03.05.2020
|03:37
|19:15
|20:41
|11
|04.05.2020
|03:36
|19:16
|20:42
|12
|05.05.2020
|03:34
|19:17
|20:44
|13
|06.05.2020
|03:33
|19:17
|20:45
|14
|07.05.2020
|03:31
|19:18
|20:46
|15
|08.05.2020
|03:30
|19:19
|20:48
|16
|09.05.2020
|03:29
|19:20
|20:49
|17
|10.05.2020
|03:27
|19:21
|20:50
|18
|11.05.2020
|03:26
|19:22
|20:52
|19
|12.05.2020
|03:24
|19:23
|20:53
|20
|13.05.2020
|03:23
|19:24
|20:54
|21
|14.05.2020
|03:22
|19:25
|20:55
|22
|15.05.2020
|03:20
|19:26
|20:57
|23
|16.05.2020
|03:19
|19:26
|20:58
|24
|17.05.2020
|03:18
|19:27
|20:59
|25
|18.05.2020
|03:17
|19:28
|21:00
|26
|19.05.2020
|03:16
|19:29
|21:02**
|27
|20.05.2020
|03:14
|19:30
|21:03
|28
|21.05.2020
|03:13
|19:31
|21:04
|29
|22.05.2020
|03:12
|19:31
|21:05
|30
|23.05.2020
|03:11
|19:32
|21:06***