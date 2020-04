Mardin ve Batman iftar vakti: 2020 İmsakiye Batman ve Mardin iftar saati

UZMANLARDAN ORUÇ TUTACAKLARA TAVSİYELER Uzmanlar, Ramazan ayında yeme-içme ve uyku düzeninin değiştiğini, bu değişimden en çok etkilenen hasta gruplarının başında diyabet hastalarının olduğunu belirtiyor. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hande Özportakal, “Oruç tutmak isteyen diyabetli hastalar ramazandan en az 1-2 ay önce hekimine başvurmalı ve bu isteğini bildirmelidir. Hekimi tarafından hastanın diyabetinin türü, kullandığı ilaçlar/insülin, ek hastalıkları, hipoglisemi durumu, sosyal ve iş yaşamları değerlendirilerek kişiselleştirilmiş bir plan oluşturulmalıdır” dedi.



Ramazan ayının başlamasıyla beraber oruç tutmak isteyen diyabet hastası vatandaşlara uyarılarda bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hande Özportakal, “Müslüman ülkelerde her yıl ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilmektedir. Yapılan çalışmalara göre tip 2 diyabetli hastaların %67’si her gün, %94.2’si en az 15 gün oruç tutmaktadır. İslam dininin kurallarına göre oruçlu iken sahurdan iftara kadar geçen sürede yemek yenilmesi ve su içilmesi yasaklanmıştır. Her zamankinin aksine ramazan ayı süresince gece boyunca yemek yenilmekte, bütün bir gündüz ise aç olarak geçirilmektedir. Özellikle yaz aylarında sahur-iftar arası süre oldukça uzamaktadır. Dolayısıyla bu ayda yeme-içme ve uyku düzeni bozulmaktadır. Bu düzensizlikten en çok etkilenen hasta gruplarının başında diyabetikler gelmektedir. İki ana öğünlü beslenme düzenine geçilmesi, uzun açlık süreleri ve ilaç kullanımı/yan etkileri nedeniyle diyabetik hastalar sağlıklı kişilere göre ramazan ayında çok daha dikkatli olmalıdırlar.