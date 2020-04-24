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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 13:34,

Mardin ve Batman iftar vakti: 2020 İmsakiye Batman ve Mardin iftar saati

Mardin ve Batman iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2020 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Mardin iftar saatleri ve Batman iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saatine hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Batman ve Mardin iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Batman ve Mardin için iftar saatleri bilgileri

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Batman ve Mardin iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Batman'da bugün iftar saat 19.06'da yapılacak. Mardin'de ise iftar saati 19.07 olacak. İşte Mardin ve Batman'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Mardin ve Batman imsakiye bilgileri

MARDİN VE BATMAN İMSAKİYE 2020

Hem Mardin hem de Batman'ın imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece her iki ilin son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

2MARDİN İMSAKİYE BİLGİLERİ

MARDİN İMSAKİYE BİLGİLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:5519:0720:29*
225.04.202003:5419:0820:31
326.04.202003:5219:0920:32
427.04.202003:5019:1020:33
528.04.202003:4919:1120:34
629.04.202003:4719:1120:36
730.04.202003:4619:1220:37
801.05.202003:4419:1320:38
902.05.202003:4319:1420:39
1003.05.202003:4119:1520:41
1104.05.202003:4019:1620:42
1205.05.202003:3819:1720:43
1306.05.202003:3719:1820:44
1407.05.202003:3519:1920:46
1508.05.202003:3419:2020:47
1609.05.202003:3219:2020:48
1710.05.202003:3119:2120:49
1811.05.202003:3019:2220:51
1912.05.202003:2819:2320:52
2013.05.202003:2719:2420:53
2114.05.202003:2619:2520:54
2215.05.202003:2519:2620:56
2316.05.202003:2319:2620:57
2417.05.202003:2219:2720:58
2518.05.202003:2119:2820:59
2619.05.202003:2019:2921:00**
2720.05.202003:1919:3021:02
2821.05.202003:1819:3121:03
2922.05.202003:1619:3121:04
3023.05.202003:1519:3221:05

3MARDİN İMSAKİYE BİLGİLERİ

MARDİN İMSAKİYE BİLGİLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202003:5219:0620:30*
225.04.202003:5019:0720:31
326.04.202003:4919:0820:32
427.04.202003:4719:0920:33
528.04.202003:4519:1020:35
629.04.202003:4419:1120:36
730.04.202003:4219:1220:37
801.05.202003:4119:1320:39
902.05.202003:3919:1420:40
1003.05.202003:3719:1520:41
1104.05.202003:3619:1620:42
1205.05.202003:3419:1720:44
1306.05.202003:3319:1720:45
1407.05.202003:3119:1820:46
1508.05.202003:3019:1920:48
1609.05.202003:2919:2020:49
1710.05.202003:2719:2120:50
1811.05.202003:2619:2220:52
1912.05.202003:2419:2320:53
2013.05.202003:2319:2420:54
2114.05.202003:2219:2520:55
2215.05.202003:2019:2620:57
2316.05.202003:1919:2620:58
2417.05.202003:1819:2720:59
2518.05.202003:1719:2821:00
2619.05.202003:1619:2921:02**
2720.05.202003:1419:3021:03
2821.05.202003:1319:3121:04
2922.05.202003:1219:3121:05
3023.05.202003:1119:3221:06***

4UZMANLARDAN ORUÇ TUTACAKLARA TAVSİYELER

UZMANLARDAN ORUÇ TUTACAKLARA TAVSİYELER

Uzmanlar, Ramazan ayında yeme-içme ve uyku düzeninin değiştiğini, bu değişimden en çok etkilenen hasta gruplarının başında diyabet hastalarının olduğunu belirtiyor. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hande Özportakal, “Oruç tutmak isteyen diyabetli hastalar ramazandan en az 1-2 ay önce hekimine başvurmalı ve bu isteğini bildirmelidir. Hekimi tarafından hastanın diyabetinin türü, kullandığı ilaçlar/insülin, ek hastalıkları, hipoglisemi durumu, sosyal ve iş yaşamları değerlendirilerek kişiselleştirilmiş bir plan oluşturulmalıdır” dedi.

Ramazan ayının başlamasıyla beraber oruç tutmak isteyen diyabet hastası vatandaşlara uyarılarda bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hande Özportakal, “Müslüman ülkelerde her yıl ramazan ayında oruç ibadeti yerine getirilmektedir. Yapılan çalışmalara göre tip 2 diyabetli hastaların %67’si her gün, %94.2’si en az 15 gün oruç tutmaktadır. İslam dininin kurallarına göre oruçlu iken sahurdan iftara kadar geçen sürede yemek yenilmesi ve su içilmesi yasaklanmıştır. Her zamankinin aksine ramazan ayı süresince gece boyunca yemek yenilmekte, bütün bir gündüz ise aç olarak geçirilmektedir. Özellikle yaz aylarında sahur-iftar arası süre oldukça uzamaktadır. Dolayısıyla bu ayda yeme-içme ve uyku düzeni bozulmaktadır. Bu düzensizlikten en çok etkilenen hasta gruplarının başında diyabetikler gelmektedir. İki ana öğünlü beslenme düzenine geçilmesi, uzun açlık süreleri ve ilaç kullanımı/yan etkileri nedeniyle diyabetik hastalar sağlıklı kişilere göre ramazan ayında çok daha dikkatli olmalıdırlar.

5Diyabetli her hasta oruç tutabilir mi

Diyabetli her hasta oruç tutabilir mi?

Diyabetik her hasta oruç tutamaz. Oruç tutmak isteyen diyabetli hastalar ramazandan en az 1-2 ay önce hekimine başvurmalı ve bu isteğini bildirmelidir. Hekimi tarafından hastanın diyabetinin türü, kullandığı ilaçlar/insülin, ek hastalıkları, hipoglisemi durumu, sosyal ve iş yaşamları değerlendirilerek kişiselleştirilmiş bir plan oluşturulmalıdır. Bu noktada bireylerin daha önceki ramazan aylarında olan performansı da büyük önem arz etmektedir.

Hangi hasta grubunun oruç tutması riskli kabul edilir?

Son üç ay içerisinde üçüncü bir kişiden yardım almayı gerektirecek düzeyde hipoglisemi (şeker düşüklüğü) yaşayan hastalar, diyabete bağlı koma nedeniyle hastane yatışı olanlar, sık sık hipoglisemi atağı geçirenler, kötü kontrollü diyabeti olanlar (üç aylık şeker ortalaması %8’in üzerinde olan hastalar), gebeler, böbrek yetmezliği olan hastalar, çoklu insülin kullanan hastalar ve diyabete bağlı kalp-damar, göz, böbrek ya da sinir hasarı olan hastalar yüksek riskli olarak tanımlanır ve bu hastaların ramazan boyunca oruç tutması önerilmez. Üç aylık şeker ortalaması %8’in altında olanlar, hipoglisemiye neden olmayacak şeker hapları kullanan ya da günde bir kez insülin kullanan hastaların isteği doğrultusunda oruç tutmasına izin verilebilir.

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