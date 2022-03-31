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Mardin sahur ve imsak vakti: Mardin sahur ve iftar saati kaçta? 2022 Mardin İmsakiye

#Mardin Sahur Vakti#Ramazan#İmsak Vakti

Mardin imsak vakti, sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Müslümanlar her yıl mübarek ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Üç ayların sonuncusu mübarek ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. İlk oruç cumartesi günü tutulacak. Peki, Mardin sahur ve iftar saati kaçta?

1/4Mardin sahur ve imsak vakti: Mardin sahur ve iftar saati kaçta 2022 Mardin İmsakiye

Mardin sahur ve iftar vakti yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar ramazan ayı boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Oruç tutanlar imsak ve iftar saatleri aralığında orucu bozan davranışlardan uzak duruyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mardin İmsakiye bilgileri yayımlandı. Buna göre Mardin'de ilk oruç için imsak vakti 04:33 olacak.

2/4MARDİN’DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA

MARDİN’DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

Mardin’de ilk sahur 04:33’de, ilk iftar 18:47’de olacak.

MARDİN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/4Mardin sahur ve imsak vakti: Mardin sahur ve iftar saati kaçta 2022 Mardin İmsakiye

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

4/4Mardin sahur ve imsak vakti: Mardin sahur ve iftar saati kaçta 2022 Mardin İmsakiye

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

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#Mardin Sahur Vakti#Ramazan#İmsak Vakti