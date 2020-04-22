Mardin sahur, imsak ve iftar vakti: 2020 Mardin İmsakiyesi sahur ve iftar saat kaçta?

EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi.

Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.