Mardin imsakiye 2021 bilgileri! Mardin'de iftara ne kadar kaldı? Mardin iftar saatleri ve sahur vakti

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürü Cengiz Öztürk, merkez camiler başta olmak üzere bütün camilerin dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlandığını belirtti.



Ramazan ayı için özel ekipler oluşturduklarını ifade eden Öztürk, "Haftada 2 veya 3 defa dezenfekte etmeyi planlıyoruz." dedi.



Öztürk, bu dönemde tarihi camilere hem ramazanı hem de turizm sezonunun başlamasıyla turistlerin ilgisinin arttığını aktardı.



Cengiz Öztürk, vatandaşların daha rahat ve huzurlu şekilde ibadet yapabilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.