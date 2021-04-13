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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 18:17 | 

Mardin imsakiye 2021 bilgileri! Mardin'de iftara ne kadar kaldı? Mardin iftar saatleri ve sahur vakti

Mardin iftar saati bölgede ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Mardin'de iftara ne kadar kaldı sorusu ile oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri saati merak eden pek çok kişi, Mardin imsakiye 2021 bilgileri için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mardin'de iftar saat kaçta açılacak? İşte, Mardin'de iftara ne kadar kaldı sorusuna cevaben pek çok kişinin araştırdığı imsakiye 2021 hakkında bazı bilgiler

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Mardin'de iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 13 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ilk iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Mardin iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Mardin'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Mardin iftar ve sahur vakti bilgileri

MARDİN İFTAR SAATİ

Mardin ilk iftar saati 19.19 olacak. Mardin'de teravih saati ise 20.44 olarak eda edilecek.

MARDİN İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:1418:5720:16*
214.04.202104:1218:5820:17
315.04.202104:1018:5920:18
416.04.202104:0919:0020:19
517.04.202104:0719:0020:21
618.04.202104:0519:0120:22
719.04.202104:0419:0220:23
820.04.202104:0219:0320:24
921.04.202104:0019:0420:25
1022.04.202103:5919:0520:27
1123.04.202103:5719:0620:28
1224.04.202103:5619:0720:29
1325.04.202103:5419:0820:30
1426.04.202103:5219:0920:32
1527.04.202103:5119:0920:33
1628.04.202103:4919:1020:34
1729.04.202103:4819:1120:35
1830.04.202103:4619:1220:36
1901.05.202103:4419:1320:38
2002.05.202103:4319:1420:39
2103.05.202103:4119:1520:40
2204.05.202103:4019:1620:41
2305.05.202103:3819:1720:43
2406.05.202103:3719:1820:44
2507.05.202103:3619:1820:45
2608.05.202103:3419:1920:47**
2709.05.202103:3319:2020:48
2810.05.202103:3119:2120:49
2911.05.202103:3019:2220:50
3012.05.202103:2919:2320:52***


MARDİN VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Mardin'de Kovid-19 ile mücadele sürerken ramazanda din hizmetinin aksatılmadan sürdürülmesi için müftülük ve belediye tarafından gerekli hazırlıklar tamamlandı.

Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatı doğrultusunda ramazan ayı için özel ekipler oluşturuldu.

Medeniyetler şehri Mardin'de aralarında tarihi yapıların da olduğu camilerin genel temizliğini yapan ekipler, dezenfeksiyon işlemi yürüttü.

Ramazan ayında ibadete hazır hale getirilen camilerde haftada iki gün temizlik çalışması yapılacak.

Artuklu Belediyesi ekiplerince de tarihi camilerin gül suyu sıkılarak daha güzel kokması sağlanıyor.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürü Cengiz Öztürk, merkez camiler başta olmak üzere bütün camilerin dezenfeksiyon işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Ramazan ayı için özel ekipler oluşturduklarını ifade eden Öztürk, "Haftada 2 veya 3 defa dezenfekte etmeyi planlıyoruz." dedi.

Öztürk, bu dönemde tarihi camilere hem ramazanı hem de turizm sezonunun başlamasıyla turistlerin ilgisinin arttığını aktardı.

Cengiz Öztürk, vatandaşların daha rahat ve huzurlu şekilde ibadet yapabilmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

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Vatandaşlardan Aydın Kaya Yardımcı, ramazanın sağlık ve hayır getirmesini diledi.

Camilerde özellikle son zamanlarda temizlik çalışmalarının yoğunlaştığını gördüklerini belirten Yardımcı, "Valimizden, yetkililerimizden Allah razı olsun. İnşallah gelecek ramazan ayında Allah bu musibeti üzerimizden kaldırır." dedi.

Tarihi camileri gezen Özlem Paşaoğlu da belediye ekiplerinin yaptığı temizliği gördüklerini, bundan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Paşaoğlu, "Ramazan ayı münasebetiyle bütün camilerde hazırlık yapılıyor. Camiler temizlenmiş, gül suyuyla yıkanmış. Mardin Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda insanların üzerinden bu musibetin kalkmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

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