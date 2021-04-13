Mardin imsakiye 2021 bilgileri! Mardin'de iftara ne kadar kaldı? Mardin iftar saatleri ve sahur vakti
Mardin iftar saati bölgede ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Mardin'de iftara ne kadar kaldı sorusu ile oruç ibadetlerini gerçekleştirecekleri saati merak eden pek çok kişi, Mardin imsakiye 2021 bilgileri için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mardin'de iftar saat kaçta açılacak? İşte, Mardin'de iftara ne kadar kaldı sorusuna cevaben pek çok kişinin araştırdığı imsakiye 2021 hakkında bazı bilgiler
Mardin'de iftara ne kadar kaldı sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirmek üzere oruç tutan kişiler, 13 Nisan 2021 tarihinde iftar saatleri hakkında bilgi edinerek sofraların başına geçecek. Ramazan 2021'in ilk iftarı ile oruç ibadetine başlangıç yapacak olan kent sakinleri, Mardin iftar saatleri bilgisine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye 2021 bilgilerine göre Mardin'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor ve iftara ne kadar kaldı? İşte, Mardin iftar ve sahur vakti bilgileri
MARDİN İFTAR SAATİ
Mardin ilk iftar saati 19.19 olacak. Mardin'de teravih saati ise 20.44 olarak eda edilecek.
MARDİN İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:14
|18:57
|20:16*
|2
|14.04.2021
|04:12
|18:58
|20:17
|3
|15.04.2021
|04:10
|18:59
|20:18
|4
|16.04.2021
|04:09
|19:00
|20:19
|5
|17.04.2021
|04:07
|19:00
|20:21
|6
|18.04.2021
|04:05
|19:01
|20:22
|7
|19.04.2021
|04:04
|19:02
|20:23
|8
|20.04.2021
|04:02
|19:03
|20:24
|9
|21.04.2021
|04:00
|19:04
|20:25
|10
|22.04.2021
|03:59
|19:05
|20:27
|11
|23.04.2021
|03:57
|19:06
|20:28
|12
|24.04.2021
|03:56
|19:07
|20:29
|13
|25.04.2021
|03:54
|19:08
|20:30
|14
|26.04.2021
|03:52
|19:09
|20:32
|15
|27.04.2021
|03:51
|19:09
|20:33
|16
|28.04.2021
|03:49
|19:10
|20:34
|17
|29.04.2021
|03:48
|19:11
|20:35
|18
|30.04.2021
|03:46
|19:12
|20:36
|19
|01.05.2021
|03:44
|19:13
|20:38
|20
|02.05.2021
|03:43
|19:14
|20:39
|21
|03.05.2021
|03:41
|19:15
|20:40
|22
|04.05.2021
|03:40
|19:16
|20:41
|23
|05.05.2021
|03:38
|19:17
|20:43
|24
|06.05.2021
|03:37
|19:18
|20:44
|25
|07.05.2021
|03:36
|19:18
|20:45
|26
|08.05.2021
|03:34
|19:19
|20:47**
|27
|09.05.2021
|03:33
|19:20
|20:48
|28
|10.05.2021
|03:31
|19:21
|20:49
|29
|11.05.2021
|03:30
|19:22
|20:50
|30
|12.05.2021
|03:29
|19:23
|20:52***
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