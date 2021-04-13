Mardin, Batman, Bitlis sahur ve iftar saati kaçta? İşte 2021 Ramazan İmsakiyesi
Ramazan İmsakiyesine göre 2021 imsak ve iftar saatleri belli oldu. Müslümanlar 2021 yılında 12 Nisan gecesi sahura kalkacaklar. İlk oruç 13 Nisan Salı günü tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre il il sahur ve iftar vakitleri yoğun ilgi görüyor. İşte Mardin, Batman, Bitlis imsak ve iftar vakti
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Mardin, Batman ve Bitlis sahur ve iftar saatleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, on bir ayın sultanı ramazan ayına sayılı saatler kaldı. Bu ay içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre oruç ibadeti yerine getiriliyor. İlk oruç 13 Nisan’da tutulacak. İşte Mardin, Batman ve Bitlis imsakiye bilgileri
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İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
Mardin'de ilk sahur için imsak vakti 04:14, iftar saati ise 18:57 olarak açıklandı.
Batman'da ilk sahur için imsak vakti 04:11, iftar saati ise 18:56 olarak açıklandı.
Bitlis'te ilk sahur için imsak vakti 04:05, iftar saati ise 18:53 olarak açıklandı.