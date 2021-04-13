Mardin, Batman, Bitlis sahur ve iftar saati kaçta? İşte 2021 Ramazan İmsakiyesi

Mardin, Batman ve Bitlis sahur ve iftar saatleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Birlik ve beraberliğin arttığı, on bir ayın sultanı ramazan ayına sayılı saatler kaldı. Bu ay içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye bilgilerine göre oruç ibadeti yerine getiriliyor. İlk oruç 13 Nisan’da tutulacak. İşte Mardin, Batman ve Bitlis imsakiye bilgileri