Marco Jaric Survivor basketbol yarışmasında oynayacak: Marco Jaric kimdir? Adriana Lima ile evliydi

Marko Jaric kimdir? Marko Jaric, 12 Ekim 1978 yılında doğdu. Sırp Profesyonel basketbolcudur. Brezilyalı model Adriana Lima ile 2014 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten iki çocuğu var.



2000 yılında Fortitudo Bologna ile, 2001'de ise Virtus Bologna ile şampiyonluğa ulaştı.2000 NBA Seçmelerinde Los Angeles Clippers tarafından 30. sıradan seçilmiştir. 12 Ağustos 2005'te Lionel Chalmars ile birlikte takas yoluyla Minnesota Timberwolves'a gitti. Haziran 2008'de Memphis Grizzlies'e gitti.2009-10 NBA sezonunda,Marko Jaric ve takımı Memphis Grizzlies, Jaric'in kamplara ve sezon öncesi maçlara katılmaması konusunda karşılıklı olarak anlaştı. Jaric'e yeni bir takım bakması ve 2 yıllık kontratının karşılığı olan 15 milyon doları alıp takımdan ayrılmasına izin verildi.