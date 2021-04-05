Maraşlı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Gözler Maraşlı 13. bölüm fragmanında
Maraşlı dizisi izleyicileri yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Maraşlı her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı dizinin en son 12. Bölümü ekrana geldi. Peki, Maraşlı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? İşte ATV yayın akışı ve fragmana dair detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Maraşlı 13. Bölüm için heyecan giderek artıyor. Son bölümde Mahur ve Maraşlı arasında yaşananlar izleyiciler tarafından ilgi ile takip edilmişti. Pazartesi gününün gelmesi ile beraber yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği belli oldu. ATV yayın akışında bu akşam Maraşlı özel bölüm yer alıyor. İşte diziye dair merak edilenler
2
MARAŞLI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU?
Maraşlı dizisinin bu akşam saat 20:00’de özel bölümü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu olan Burak Deniz’in koronavirüse yakalandığı haberleri gündemde yer almıştı.