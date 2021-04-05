Maraşlı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu? Gözler Maraşlı 13. bölüm fragmanında

MARAŞLI YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU? Maraşlı dizisinin bu akşam saat 20:00’de özel bölümü ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu olan Burak Deniz’in koronavirüse yakalandığı haberleri gündemde yer almıştı.



Maraşlı 13. Bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.