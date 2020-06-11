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Hürriyet
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Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 14:03,

Manzara da manzaraymış: Bu lüks evi sesiyle aldı

Son dönemin en gözde genç kuşak yıldızlarından Ariana Grande kazancını gayrimenkule yatırıyor.

Backgrid USA, Backgrid UK

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1ÇOK SAYIDA OLANAK
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ÇOK SAYIDA OLANAK

Grammy ödüllü şarkıcı, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden Hollywoods Hills'te içinde özel spa dahil birçok olanağı bulunan bir lüks ev satın aldı. 

2GÖZDE BÖLGEDE YER ALIYOR
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GÖZDE BÖLGEDE YER ALIYOR

26 yaşındaki Grande'nin yeni evi birçok ünlünün de yaşadığı Bird Streets'te yer alıyor.

3YEDİ BANYO
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YEDİ BANYO

Genç yıldızın evinde dört yatak odası, yedi tane banyo ve bir de ofis alanı bulunuyor.

4YÜKSEK TAVANLAR, GENİŞ PENCERELER
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YÜKSEK TAVANLAR, GENİŞ PENCERELER

Parke döşeli taban ve yüksek tavanlar da Ariana Grande'nin yeni emlak yatırımında bulunan özellikler arasında.

5HER ODADA BİR BALKON
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HER ODADA BİR BALKON

Neredeyse her odada bulunan balkonlar, spor salonu Grande'nin yeni evinde yer alıyor.

6100 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR
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100 MİLYON DOLAR SERVETİ VAR

Ariana Grande bu lüks ev için 13,7 milyon dolar ödedi. Forbes'e göre çocukluğundan bu yana gösteri dünyasında bulunan Grande'nin 100 milyon dolar serveti bulunuyor.

7İKİ BUÇUK AYDIR SOSYAL İZOLASYONDA
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İKİ BUÇUK AYDIR SOSYAL İZOLASYONDA

Grande, iki buçuk aydır koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunuyor. Ama genç yıldız bu sırada da boş durmadı.Lady Gaga ile birlikte Rain On Me adlı şarkıda işbirliği yaptı.

8YENİ SEVGİLİSİYLE
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YENİ SEVGİLİSİYLE

Ariana Grande, sosyal izolasyon sırasında da yeni sevgilisi Dalton Gomez ile vakit geçirdi.

9ÇOCUK YILDIZDI
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ÇOCUK YILDIZDI

26 Haziran 1993'te dünyaya gelen Ariana Grande, kariyerine 2008 yılında Broadway müzikalinde başladı. TV'de yayınlanan Victorious adlı sitcom'da rol aldı.

10HIZLI ADIMLARLA YÜKSELDİ
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HIZLI ADIMLARLA YÜKSELDİ

Ondan sonra da müzik dünyasında hızlı adımlarla yükselmeye başladı. İlk albümü Yours Truly'yi 2013 yılında piyasaya çıkardı.

11GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇI
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GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇI

Ondan sonra da ardı ardına çok dinlenen ve satan albümlere imza attı. Ariana Grande, çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini başarılı bir genç sanatçı olarak sürdürüyor.

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