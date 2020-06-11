Manzara da manzaraymış: Bu lüks evi sesiyle aldı

Grammy ödüllü şarkıcı, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden Hollywoods Hills'te içinde özel spa dahil birçok olanağı bulunan bir lüks ev satın aldı. 26 yaşındaki Grande'nin yeni evi birçok ünlünün de yaşadığı Bird Streets'te yer alıyor.Genç yıldızın evinde dört yatak odası, yedi tane banyo ve bir de ofis alanı bulunuyor.Parke döşeli taban ve yüksek tavanlar da Ariana Grande'nin yeni emlak yatırımında bulunan özellikler arasında.Neredeyse her odada bulunan balkonlar, spor salonu Grande'nin yeni evinde yer alıyor.Ariana Grande bu lüks ev için 13,7 milyon dolar ödedi. Forbes'e göre çocukluğundan bu yana gösteri dünyasında bulunan Grande'nin 100 milyon dolar serveti bulunuyor.Grande, iki buçuk aydır koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunuyor. Ama genç yıldız bu sırada da boş durmadı.Lady Gaga ile birlikte Rain On Me adlı şarkıda işbirliği yaptı.Ariana Grande, sosyal izolasyon sırasında da yeni sevgilisi Dalton Gomez ile vakit geçirdi.26 Haziran 1993'te dünyaya gelen Ariana Grande, kariyerine 2008 yılında Broadway müzikalinde başladı. TV'de yayınlanan Victorious adlı sitcom'da rol aldı.Ondan sonra da müzik dünyasında hızlı adımlarla yükselmeye başladı. İlk albümü Yours Truly'yi 2013 yılında piyasaya çıkardı.Ondan sonra da ardı ardına çok dinlenen ve satan albümlere imza attı. Ariana Grande, çocuk yıldız olarak başladığı kariyerini başarılı bir genç sanatçı olarak sürdürüyor.