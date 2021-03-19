Manukyan’ın tek vârisinin evliliği iptal edildi! Miras torunların

HASTANEDEN KAÇIP EVLENDİ Ancak 26 Haziran 2019’da hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Hastaneden firar eden 80 yaşındaki Kerope Çilingir, aynı gün kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Karaman’la nikâh kıydı. Babasının hastaneden kaçırıldığını, akli melekelerinin yerinde olmadığını ve kendisiyle görüştürülmediğini iddia eden Dora Çilingir ile kardeşleri Linda ve İlda Çilingir hukuk savaşına girişti.