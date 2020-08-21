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Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 21:19 | 

Manisa'da son dakika deprem mi oldu? Soma ve Kırkağaç'tan hissedildi - 21 Ağustos Kandilli son depremler haritası

Son dakika depremler listesi Manisa'da meydana gelen depremle güncellendi. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesine göre Manisa Kırkağaç'ta 3.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD verilerine göre ise deprem 3.5 büyüklüğünde gerçekleşti. Son dakika deprem Soma, Akhisar gibi bölgelerden hissedildi. Depremi yaşayan vatandaşlar,'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 21 Ağustos Kandilli son dakika depremler listesi ve meydana gelen depremlerin büyüklükleri.

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Son depremler 21 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Akdeniz'in de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son depremler haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika depremler listesi

Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 21 Ağustos 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
20:57:14 39.0815 27.6910 7.9 -.- 3.6 3.4 BAKIR-KIRKAGAC (MANISA)
09:12:43 38.0167 38.0182 7.7 -.- 2.0 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
07:50:47 39.5953 38.3023 7.7 -.- 2.5 -.- AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS)
06:21:58 38.9448 27.9040 4.6 -.- 1.2 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA)
06:19:36 38.9670 27.9005 3.2 -.- 2.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
05:57:17 37.7837 29.2742 2.3 -.- 1.2 -.- HONAZ (DENIZLI)
05:11:30 39.0740 33.2732 21.8 -.- 0.9 -.- KIRKKUYU-KULU (KONYA)
05:04:52 40.4272 33.3940 5.0 -.- 1.3 -.- MARTKOY-SABANOZU (CANKIRI)
04:43:36 37.7857 32.0490 4.6 -.- 1.3 -.- YATAGAN-MERAM (KONYA)
04:43:25 39.0413 27.7805 5.0 -.- 1.2 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA)
04:35:37 40.8915 40.7983 16.7 -.- 1.8 -.- UZUNDERE-CAYELI (RIZE)
03:18:14 34.7848 27.2920 17.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:01:22 38.9130 33.9785 6.6 -.- 2.1 -.- HARMANDALI-ORTAKOY (AKSARAY)
02:53:35 37.8050 29.4143 25.1 -.- 1.2 -.- ASAGIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI)
02:40:38 34.5860 24.8030 30.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
01:48:14 39.1050 29.0013 10.5 -.- 2.1 -.- YESILOVA-SIMAV (KUTAHYA)
01:38:55 39.1303 29.0003 9.6 -.- 3.4 3.3 HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin merkez üssünün eyalete bağlı Doğu Flores bölgesindeki Larantuka ilçesinin 171 kilometre kuzeydoğu açıklarında kaydedildiğini açıkladı.

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Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

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Bengkulu eyaletinde de 19 Ağustos’ta 6 dakika arayla 6,9 ve 6,8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

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