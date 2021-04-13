Manisa'da iftar saati kaç? İlk iftar ne zaman açılacak? İşte 2021 Ramazan İmsakiye bilgisi
2021 Ramazan ayının başlaması ile birlikte, iftar saatlerine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Manisa'da iftar saati şehirde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı iftar vakitlerini sorguluyor. Peki, Manisa'da İlk iftar saat kaçta?
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Manisa'da yaşayan vatandaşlar 2021 sahur vakitlerini merak ediyor. Sahur vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Manisa'da sahura ne zaman kalkılacağını sorguluyor. Sahurun yanı sıra Manisa'da ilk iftarın saat kaçta açılacağı da merak ediliyor. İşte, vatandaşların merak ettiği soruların yanıtı ve 2021 Manisa Ramazan imsakiyesi...
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İLK TERAVİH NAMAZI
Manisa'da ilk teravih namazı 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 21:11'de kılınacak.
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İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ
Manisa'da bugün sahur vakti 05:04 bitecek. Oruçlar ise 19:52 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacak.
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2021 RAMAZAN TAKVİMİ
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19'un gölgesinde ihya edilecek on bir ayın sultanı, maddi ve manevi hastalıklara şifa ayı ramazanın ilk teravih namazı 12 Nisan Pazartesi günü kılınacak, 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.
Din İşleri Yüksek Kurulunca, 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği açıklandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2021 yılı ramazan etkinlikleri "Şifa Ayı Ramazan" ana temasıyla yapılacak.