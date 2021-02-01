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HaberlerGündem HaberleriManisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı
GeriGündem Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı
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Gündem
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA- Tolga TAHÇI / DHA
Haber Giriş: 01 Şubat 2021 - 14:49 | 

Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde otomobil yanında cansız bedenleri bulunan Serkan Zangal (23), kuzeni Ümit Zangal (20), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'dan (24) geriye aynı karede omuz omuza çektirdikleri fotoğraf kaldı. Hafta sonunu askere gidecek bir arkadaşları için Zengin ailesinin bağ evinde geçiren gençlerden 3'ünün pompalı tüfekle vurularak, birinin de boynu kırılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, olay yerinde iz takip köpekleriyle delil ararken, 4 gencin cenazeleri, öğle saatlerinde toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alındı.

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