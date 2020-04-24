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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 14:37,

Manisa'da iftar saat kaçta? Manisa ramazan 2020 imsakiyesi: Manisa iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı Manisa'da iftar saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Manisa iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Peki Manisa'da bu akşam iftar saat kaçta? İşte Manisa iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi

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Manisa'da yaşayan yüz binlerce vatandaş, Ramazan'ın ilk gününde orucun saat kaçta açılacağını ve iftar vaktinin saat kaçta geleceğini merak ediyor. Manisa iftar vakitleri ve Ramazan imsakiyesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından aranıyor. Peki, Peki, Manisa'da iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Ramazan Manisa sahur ve iftar saatleri...

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.

Manisa'da yaşayan vatandaşlar için iftar vakti saat 20:02

MANİSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

2MANİSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ - İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

MANİSA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ - İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:4420:0221:27*
225.04.202004:4220:0321:28
326.04.202004:4120:0421:29
427.04.202004:3920:0521:31
528.04.202004:3720:0621:32
629.04.202004:3620:0721:33
730.04.202004:3420:0821:35
801.05.202004:3220:0921:36
902.05.202004:3120:1021:37
1003.05.202004:2920:1121:39
1104.05.202004:2820:1221:40
1205.05.202004:2620:1321:41
1306.05.202004:2520:1421:43
1407.05.202004:2320:1521:44
1508.05.202004:2120:1621:45
1609.05.202004:2020:1621:47
1710.05.202004:1920:1721:48
1811.05.202004:1720:1821:49
1912.05.202004:1620:1921:51
2013.05.202004:1420:2021:52
2114.05.202004:1320:2121:53
2215.05.202004:1220:2221:55
2316.05.202004:1020:2321:56
2417.05.202004:0920:2421:57
2518.05.202004:0820:2521:59
2619.05.202004:0620:2522:00**
2720.05.202004:0520:2622:01
2821.05.202004:0420:2722:02
2922.05.202004:0320:2822:04
3023.05.202004:0220:2922:05***

3Manisada 3,5 metrelik ramazan pidesiyle evde kal çağrısı

Manisa'da 3,5 metrelik ramazan pidesiyle "evde kal" çağrısı

Manisa'nın Demirci ilçesinde fırıncı esnafı, üzerine çörek otuyla "Evde Kal Türkiye 2020" yazdıkları yaklaşık 3,5 metrelik ramazan pidesi pişirdi.

İlçedeki fırıncılar Bayram Kilci ve Cengiz Özdemir, yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki 17 pide hamurunu kullanarak ramazan pidesi hazırladı.

3,5 metre uzunluğundaki fırın küreğinin üzerine aynı uzunlukta pide açan fırıncı ustaları, yeni tip koronavirüs kapsamındaki tedbirlere dikkati çekmek amacıyla pidenin üzerine çörek otuyla "Evde Kal Türkiye 2020" yazısı işledi.

İlçede 11 yıldır fırıncılık yapan Bayram Kilci, ramazan ayının ilk gününe özel 3,5 metrelik pide yaptıklarını belirterek, bu ramazanda koronavirüs belasından kurtulmak için dua edeceklerini belirtti.

Pideyi 50 liradan satın alan Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da ilçedeki fırıncıların gayretini teşvik etmek için pideyi aldığını belirterek, pideyi ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine ulaştıracaklarını söyledi.

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