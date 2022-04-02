MANİSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA? 2022 imsakiyesi ile iftar vakitleri paylaşıldı

Manisa 2022 imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Vatandaşlar, diğer iller gibi Manisa sahur ve iftar vakitlerine de Diyanet tarafından yayınlanan 2022 imsakiyesi ile ulaşılabiliyor. İftar vakitleri her ilde farklılık gösteriyor. Bu nedenle Müslümanların ezan okunuş saatini takip etmesi gerekiyor. Peki, Manisa'da akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftarın açılmasına ne kadar kaldı?