Manisa ve Muğla'da yılın ilk iftarı saat kaçta? 2022 Manisa/Muğla sahur ve iftar vakitleri Ramazan imsakiyesi

Manisa ve Muğla iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından aranıyor. Diyanet'in resmi sitesinden duyurduğu imsakiye ile Muğla'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki 2022 Ramazan ayı imsakiyesini hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. İşte 2022 Ramazan ayı Muğla/Manisa iftar ve sahur saatleri ve Ramazan imsakiyesi...
Manis'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:59'da kılınacak.
Muğla'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:53'de kılınacak.
Manisa'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:41 sahur ise 05:23'de gerçekleşecek.
Muğla'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:36'da sahur ise 05:22'de gerçekleşecek.
2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ