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Manisa ve Muğla'da yılın ilk iftarı saat kaçta? 2022 Manisa/Muğla sahur ve iftar vakitleri Ramazan imsakiyesi

#Ramazan#2022 Ramazan

Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin Ramazan ayı imsakiyesini yayınladı. Manisa ve Muğla 2022 Diyanet imsakiyesinde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor. Ramazan ayının ilk gününden itibaren Muğla ve Manisa için iftar saati her gün biraz daha geriye gidecek. Peki Muğla'da ve Manisa'da iftar saat kaçta açılacak? İlk sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak?

1/4Manisa ve Muğlada yılın ilk iftarı saat kaçta 2022 Manisa/Muğla sahur ve iftar vakitleri Ramazan imsakiyesi

Manisa ve Muğla iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından aranıyor. Diyanet'in resmi sitesinden duyurduğu imsakiye ile Muğla'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki 2022 Ramazan ayı imsakiyesini hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. İşte 2022 Ramazan ayı Muğla/Manisa iftar ve sahur saatleri ve Ramazan imsakiyesi...

2/4İLK TERAVİH NAMAZI

İLK TERAVİH NAMAZI

Manis'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:59'da kılınacak.

Muğla'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:53'de kılınacak.

3/4İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

Manisa'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:41 sahur ise 05:23'de gerçekleşecek.

Muğla'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:36'da sahur ise 05:22'de gerçekleşecek.

4/4Manisa ve Muğlada yılın ilk iftarı saat kaçta 2022 Manisa/Muğla sahur ve iftar vakitleri Ramazan imsakiyesi

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#Ramazan#2022 Ramazan