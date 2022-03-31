Manisa ve Muğla'da yılın ilk iftarı saat kaçta? 2022 Manisa/Muğla sahur ve iftar vakitleri Ramazan imsakiyesi

Manisa ve Muğla iftar ve sahur vakitleri imsakiyesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından aranıyor. Diyanet'in resmi sitesinden duyurduğu imsakiye ile Muğla'da yaşayan vatandaşlar kentlerindeki 2022 Ramazan ayı imsakiyesini hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. İşte 2022 Ramazan ayı Muğla/Manisa iftar ve sahur saatleri ve Ramazan imsakiyesi...