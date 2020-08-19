Son dakika: Manisa ve İzmir'de göktaşı düştü iddiası! Twitter'daki meteor görüntüleri sonrası ilk açıklama!
Meteor ve göktaşı düştü iddiaları ile sosyal medyada dün geceden bu yana gündemde yer alan meteoroloji olayı, yayınlanan görüntüler dolayısıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Amatör kameralar ve Yunanistan tarafında bulunan bir kamera tarafından kayda alındığı iddia edilen göktaşı düşme anı, olayın ardından pek çok kişi tarafından 'göktaşı mı düştü?' sorularıyla yanıt aramaya başladı. İşte, meteor ve göktaşı düşme haberleri hakkında detaylı bilgiler
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Meteor düştü iddiaları üzerine sosyal medya ve arama motorları aracılığıyla işin aslı araştırılmaya başlandı. Amatör kameralar tarafından kaydedilen meteor düşme görüntüleri, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Sazlık alanda yangın çıkmasına neden olan göktaşı düşme olayının ardından Salihli’nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı. İşte, meteor düştü iddialarının ardından gündeme gelen haberler
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Manisa’nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.
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Ege Bölgesi’nde bazı illerde görülen ve Manisa’nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı.
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Salihli’nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi.
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Şimşek çakar gibi bir ışık gördüklerini anlatan Muhtar Konuk “Şimşek çakar gibi bir ışık gördük. Bu ışık olayının ardından bir çok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii’nde yangın ihbarı aldım.
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Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda yangın gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik.
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“Şimşek çakar gibi bir ışık gördük”
Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Ama buraya bir cisim düştü. Ne düştüğünü bilmiyoruz, meteor mu, göktaşı mı düştü bilmiyoruz. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı çevre mahallelerimiz olan Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler oldu” dedi.
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Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy Mahallesi’nden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.