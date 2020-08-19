Son dakika: Manisa ve İzmir'de göktaşı düştü iddiası! Twitter'daki meteor görüntüleri sonrası ilk açıklama!

“Şimşek çakar gibi bir ışık gördük” Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Ama buraya bir cisim düştü. Ne düştüğünü bilmiyoruz, meteor mu, göktaşı mı düştü bilmiyoruz. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı çevre mahallelerimiz olan Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler oldu” dedi.