Manisa depreminin şiddeti ve merkez üssü açıklandı - Son depremler verileri
Türkiye güne deprem haberiyle başladı. Gelen son dakika haberine merkez üssü Manisa Saruhanlı olan bir deprem meydana geldi. Ege Bölgesi'nin diğer illeri İzmir, Balıkesir, Bursa'da hissedilen deprem, sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu. Peki, başka nerelerde deprem oldu? İşte Manisa depreminin ayrıntıları ve son depremler verileri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Son depremler listesine Manisa depremi de eklendi. AFAD verilerine göre saat 10.21'de merkez üssü Manisa Saruhanlı olan 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Manisa olan deprem İzmir, Aydın ve Muğla gibi çevre illerde de hissedildi.
2
Abone Ol
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok. Herhangi bir hasar varsa hemen ona göre afet planlarımıza göre harekete geçilecek." açıklamasında bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
3
Abone Ol
Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN