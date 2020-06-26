Manisa depreminin şiddeti ve merkez üssü açıklandı - Son depremler verileri

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Valiliğimize herhangi bir hasar ihbarı yok. Herhangi bir hasar varsa hemen ona göre afet planlarımıza göre harekete geçilecek." açıklamasında bulunurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.