Manifesto ne demek? TDK'nın manifesto tanımı

Siyaset ve sanatta sıklıkla geçen manifesto, ayrıca turizm ve otelcilik sektöründe de kullanılan bir terimdir. Manifesto ile siyasi partinin, bir grubun veya sanat görüşünün ana çerçevesinin aktarılması amaçlanmaktadır. Peki, manifesto nedir, siyaset ve sanatta manifesto demek? İşte TDK'nın (Türk Dil Kurumu) manifesto tanımı...
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1
Manifesto, herhangi bit topluluk hareketinin kamuoyuna duyurulması, hareket ve düşüncelerin bildirilmesi anlamını taşır. Savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren manifesto yerine bildiri terimi de kullanılır. Kendisi açık veya dikkat çekici anlamına gelen Latince manifestumdan türetilmiştir.
2
Manifesto, yeminli ifade veya imzalı bildiri sözcüğünden alınmıştır. Genellikle doğası gereği politik veya sanatsaldır, ancak bir bireyin yaşam duruşunu gösterebilir. Felsefi manifesto, sanat manifestosu, bağımsızlık bildirgesi, siyasi manifesto, kişisel ve kurumsal manifesto olmak üzere pek çok çeşitte manifesto bulunur. Sanat tarihinde Sürrealizm Manifestosu, Somut Şiir Manifestosu, Yenibütün Şiir Manifestosu gibi örnekler bulunmaktadır.
3
TDK’nın (Türk Dil Kurumu) manifesto açıklaması şu şekilde:
1. Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste.
2. Bildiri.
3. Toplumsal bir hareketin siyasal inanç ve amaçlarının açık ifadesi.