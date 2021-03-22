Manifesto ne demek? TDK'nın manifesto tanımı

Manifesto, yeminli ifade veya imzalı bildiri sözcüğünden alınmıştır. Genellikle doğası gereği politik veya sanatsaldır, ancak bir bireyin yaşam duruşunu gösterebilir. Felsefi manifesto, sanat manifestosu, bağımsızlık bildirgesi, siyasi manifesto, kişisel ve kurumsal manifesto olmak üzere pek çok çeşitte manifesto bulunur. Sanat tarihinde Sürrealizm Manifestosu, Somut Şiir Manifestosu, Yenibütün Şiir Manifestosu gibi örnekler bulunmaktadır.