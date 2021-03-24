Manifesto ne demek, anlamı nedir? Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağı manifesto maddeleri merak ediliyor

Siyaset ve sanatta sıklıkla geçen manifesto, ayrıca turizm ve otelcilik sektöründe de kullanılan bir terimdir. Manifesto ile siyasi partinin, bir grubun veya sanat görüşünün ana çerçevesinin aktarılması amaçlanmaktadır. Peki, manifesto nedir, siyaset ve sanatta manifesto demek? İşte TDK'nın (Türk Dil Kurumu) manifesto tanımı..



Manifesto, herhangi bit topluluk hareketinin kamuoyuna duyurulması, hareket ve düşüncelerin bildirilmesi anlamını taşır. Savların belirtilmesi üzerine kurulan, bir akımın, bir hareketin oluşunu bildiren manifesto yerine bildiri terimi de kullanılır. Kendisi açık veya dikkat çekici anlamına gelen Latince manifestumdan türetilmiştir.