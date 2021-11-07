Mangal yasak mı? Mangal yasağı için için son gelişmeler
Ormanlara giriş yasak mı, serbest mi sorusu son günlerde pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Orman yangınları ile mücadele kapsamında geçtiğimiz ay alınan kararda, 30 Eylül'e kadar ormanların kapalı olduğu açıklanmıştı. 1 Ekim itibariyle pek çok kişi, ormanlara giriş serbest mi sorusuna cevap aramaya başlamıştı. Peki, ormanlara giriş serbest mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Ormanlara giriş serbest mi ve mangal yapılıyor mu sorusu cevap arıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz ay orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanan ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e uzatıldığını açıklamıştı. İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül Perşembe gününe kadar geçerliliğini sürdürdü. Peki, Kasım ayı itibariyle mangal yasağı kalktı mı? Ormanlara giriş ve mangal yakmak yasak mı? İşte, o bilgiler
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MANGAL YAKMAK YASAK MI?
Ormanlara giriş ve mangal yasağı için İstanbul Valiliği herhangi yeni bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili son gelişmeler ise şu şekilde;
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"İstanbul İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İlimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 31.08.2021 - 30.09.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır."
Bu açıklama kapsamında, yasak sürecinin sona erdiği söylenebilir.