Gündem Haber Giriş: 07 Kasım 2021 - 10:03 | 07 Kasım 2021 - 10:03

Mangal yasak mı? Mangal yasağı için için son gelişmeler

Ormanlara giriş yasak mı, serbest mi sorusu son günlerde pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Orman yangınları ile mücadele kapsamında geçtiğimiz ay alınan kararda, 30 Eylül'e kadar ormanların kapalı olduğu açıklanmıştı. 1 Ekim itibariyle pek çok kişi, ormanlara giriş serbest mi sorusuna cevap aramaya başlamıştı. Peki, ormanlara giriş serbest mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler