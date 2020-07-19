Mangal yasak mı? Mangal yasağı hakkında resmi bilgiler
Mangal yasağı, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Mangal yasağı olmaması halinde piknik alanlarına giderek hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşlar, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir bilgi yayımlayıp yayımlamadığını merak ediyor. Peki, mangal yapmak yasak mı? İşte, mangal yasağı hakkında son bilgiler
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1
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Mangal yasağı, piknik alanlarında mangal yakmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Pandemi sürecinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için getirilen mangal yapma yasağı, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile denetime tabi tutuluyor. Peki, mangal yapma yasağı kalktı mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
2
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.
Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
3
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Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
4
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Mangal yakma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.