Gündem Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 11:34 , 11 Haziran 2020 - 11:36

Mangal yasağı ne zaman kalkıyor? Mangal yapmak yasak mı?

Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla, Park, mesire ve piknik alanlarında mangal yakmak ve piknik yapmak salgın riskini artıracağı gerekçesiyle geçici olarak yasaklanmıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte, bu yasağın ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Peki, mangal yasağı ne zaman kalkıyor?