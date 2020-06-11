Mangal yasağı ne zaman kalkıyor? Mangal yapmak yasak mı?
Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararla, Park, mesire ve piknik alanlarında mangal yakmak ve piknik yapmak salgın riskini artıracağı gerekçesiyle geçici olarak yasaklanmıştı. Normalleşme adımlarıyla birlikte, bu yasağın ne zaman kalkacağı merak konusu oldu. Peki, mangal yasağı ne zaman kalkıyor?
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Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan mangal yasağı, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşların gündemine yeniden geldi. Söz konusu kısıtlamanın ne zaman sona ereceğini merak eden vatandaşlar, konuya dair ayrıntıları internette sorguluyor. İşte, 'Mangal yasağı ne zaman kalkıyor?' sorusunun yanıtı...
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İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.
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Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
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Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.
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Mangal yakma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.