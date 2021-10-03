Mangal yasağı kalktı mı? Ormanlara giriş yasak mı?
Ormanlara giriş serbest mi ve mangal yapılıyor mu sorusu cevap arıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz ay orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanan ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e uzatıldığını açıklamıştı. İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma yasakları 30 Eylül Perşembe gününe kadar geçerliliğini sürdürdü. Peki, Mangal yasağı kalktı mı? Ormanlara giriş yasak mı? İşte, o bilgiler
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Ormanlara giriş yasak mı, serbest mi sorusu son günlerde pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Orman yangınları ile mücadele kapsamında geçtiğimiz ay alınan kararda, 30 Eylül'e kadar ormanların kapalı olduğu açıklanmıştı. 1 Ekim itibariyle pek çok kişi, ormanlara giriş serbest mi sorusuna cevap aramaya başlamıştı. Peki, ormanlara giriş serbest mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?
Ormanlara giriş ve mangal yasağı için İstanbul Valiliği herhangi yeni bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili son gelişmeler ise şu şekilde;
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sarısu ve Topçam piknik alanlarında mangal yasağı sona erdi. Vatandaşlar, bu alanlarda mangal, semaver ve tüple piknik yapabilecek.
Orman yangınlarının ardından Antalya Valiliği genelgesiyle ormanlara giriş ve çevresindeki mesire alanlarında mangal, semaver ve ateş yakmak 30 Eylül’e kadar yasaklanmıştı. Yasağın 1 Ekim itibariyle bitmesiyle Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET tarafından işletilen Sarısu ve Topçam piknik alanlarında mangal yasağı da sona erdi. Vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne ait Sarısu ve Topçam mesire alanlarında kontrollü bir şekilde mangal, tüp ve semaverle piknik yapabilecek. Sarısu Mesire Alanı sabah saat 07.30 ile gece 24.00 saatlerinde arasında, Topçam Mesire Alanı ise 08.00- 20.00 saatlerinde hizmet veriyor.