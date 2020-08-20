Mangal yapmak yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği'nden mangal kararı
Mangal yapmak yasak mı? sorusu bazı illerde orman yangınları nedeniyle yeni tedbirlerin alınmasının ardından gündeme geldi. Özellikle Ege Bölgesi ve iç bölgelerde hava sıcaklığının yüksekliğiyle beraber gerçekleşen orman yangınlarıyla beraber valiliklerden açıklamalar yapıldı. Son olarak Ankara Valiliği'nden yapılan son dakika açıklamada, mangal yapmanın yasaklandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı da 81 ile konuyla ilgili genelge göndermişti. İşte, ayrıntılar.
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Yaz aylarında başlayan orman yangınlarıyla beraber valilikler ve İçişleri Bakanlığı'ndan mangal yakmaya yönelik tedbirler geldi. Muğla, Eskişehir gibi illerin ardından Ankara'da da mangal yasaklandı. Ankara Valiliği'nce, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen ve ilan edilen piknik mesire yerlerinde, milli parklar ve tabiat parklarında 31 Ekim'e kadar saat 20.00'dan sonra mangal, semaver, ateş yakılmasının yasak olduğu açıklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelgedeorman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı. İşte, ayrıntılar.
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MANGAL YAPMAK NERELERDE YASAK?
Ankara Valiliği Twitter hesabından da "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim" açıklamasında bulundu.
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Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 'Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması' konulu genelgesi hatırlatıldı. Genelge doğrultusunda tüm ilçelerde Kaymakamlar başkanlığında yapılan toplantılar sonucu oluşan tekliflerin değerlendirilerek, 'Ankara ili Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu' tarafından bazı kararların alındığı belirtildi.
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ESKİŞEHİR
Eskişehir'de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla mesire ve piknik alanları hariç ormanlık alanlara girişler, 31 Ekim'e kadar yasaklandı.
Vali Yardımcısı Okan Leblebicier başkanlığında toplanan Eskişehir Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan karara göre, ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Yapılan açıklamada, "Mesire ve piknik alanlarında sadece belirlenen yerlerde saat 09.00 ile 20.00 arası piknik ateşi, mangal ve semaver yakılabilecek. Bunun dışındaki ormanlık alanlara girişler yasak olacak. Orman köyünde yaşayanlar ve orman işinde çalışanlar bu yasaktan muaf tutulacak. Bağ- bahçe temizliği için kontrollüde olsa ateş ve anız yakılmayacak. Orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet, bisiklet gibi her türlü sportif faaliyetler de 31 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmayacak, kamp kurulmayacak. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmayacak. Yasaklara uyulmasından başta orman muhafaza memurları olmak üzere bütün kolluk kuvvetleri sorumlu olacak. İhbarlar için Orman Bölge Müdürlüğü'nün ALO 177 hattı 24 saat açık olacak" denildi.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "Ormanlık Alanlar ve Civarında Ateş Yakılmaması" konulu genelge gönderildi.
Genelgede, doğal zenginliklerin başında gelen ormanların korunması amacıyla daha önce mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.
Özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot ile çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu ifade edilen genelgede, artan orman yangınları ile birlikte daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındığı belirtildi.
Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında "Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu"nun acilen toplanması sağlanacak.
Komisyon, il veya ilçe sınırları içerisindeki özel mülkiyete konu araziler de dahil olmak üzere ormanlık alanların civarında yer alan ve yakınlığı nedeniyle orman yangınlarına neden olabilecek yerler için mangal, semaver, ateş yakılabilecek yerlerin ve yasak olan alanların, Orman Kanunu'nun 76. maddesinin "d" bendi göz önünde bulundurularak en geç 15 Ağustos'a kadar belirleyecek, haritalandırılacak. Komisyonlarca bu yönde karar alınarak kamuoyuna ilan edilecek.
Ormanlık alanlarda yetkili kurumlarca belirlenmiş olan mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları, valilik ve kaymakamlıklarca vatandaşlara duyurulacak.
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Avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek
Orman Kanunu'nun 76. maddesinde yer alan "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır." hükmü uyarınca, yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları hariç, orman alanları içerisinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakması önlenecek.
Önceden belirlenerek ilan edilen kamp yerleri hariç olmak üzere, ormanlık alanlar ile ormanlık alanların civarında izin verilen yerlerde 31 Ekim'e kadar mangal, semaver, ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra izin verilmeyecek.
Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere, anız veya bitki örtüsü yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek. Yüksek risk barındıran ormanlık alanlara girişler, mülki idare amirlerince ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, belirli bir süreyi, dönemi kapsayacak şekilde kısıtlanabilecek.
Mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilen piknik ve mesire alanlarına girişte uyulması gereken kurallara ilişkin bilgilendirici mahiyetteki el ilanı veya broşür dağıtımıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilbordlarda kullanılacak görsellerle, anonslarla vatandaşların konuya ilişkin duyarlılığı artırılacak.
Genel kolluk kuvvetleri ile orman muhafaza memurları başta olmak üzere zabıta, özel güvenlik gibi görevlilerce düzenli şekilde yürütülecek devriyelerle genelgede belirtilen hususlar kontrol edilecek, vatandaşlar uyarılacak.
Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemler yapılacak.