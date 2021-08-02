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Gündem
AA
Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 12:12 | 

Manavgat'ta yürek burkan anlar! Gözyaşlarına boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınları, 6'ncı gününe girdi. Yukarı Işıklar Mahallesi'nde çıkan orman yangınında evleri ve eşyaları yanan Ömer (42) ile Yeter Nur (40) çifti ise büyük üzüntü yaşıyor. Nur, 'Her şeyim gitti. Evin altındaki 4 koyunum vardı, malzemelerim, her şeyim yandı. Her şeyim kül oldu. Çeyizim her şeyim yepyeniydi. Yatamadığım yataklarım, yemek pişirmeye kıyamadığım tencerelerim, çeyizliklerim yandı. Üstünde bir gün oturmadığım koltuklarım yandı. Ciğerim yandı.' şeklinde konuştu.

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