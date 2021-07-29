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Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 - 09:26 | 

Manavgat nerede? İşte Manavgat yangınında son durum

Manavgat’ın 4 ayrı noktasında çıkan orman yangınına müdahaleler devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede yaşanan yangına ilişkin son rakamları paylaştı.Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Manavgat'ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun." bilgisini paylaştı. İşte Manavgat yangınında son durum…

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının etkili olduğu bazı bölgeki evlerde hasar meydana geldi.

2Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde ilçenin farklı noktalarında başlayan orman yangınlarının yerleşim yerlerine sıçraması, bazı evlerin zarar görmesi ve birçok vatandaşın yaralanması üzerine olayın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

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"Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangınlarının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili kamera görüntülerinin tespiti ile diğer delilerin araştırılmasına devam edilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği kaydedildi.

4AFADdan açıklama

AFAD'dan açıklama

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

Söndürme çalışmalarında bir uçak, bir İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığı kaydedilen açıklamada, "Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yangından 51 vatandaş etkilendi. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personelin bölgede görevlendirildiği, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin'den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür. Tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir."

Yangında zarar gören evler havadan görüntülendi

Kalemler Mahallesi'nde havadan çekilen görüntülerde, 10'un üzerinde evin kullanılamaz hale geldiği, evlerin bahçesinde ve ahırlarında bulunan hayvanların telef olduğu görüldü.Elektrik direklerinin de zarar gördüğü için elektrik verilemeyen mahalleye, yangını haber alıp gelen vatandaşlar, evlerinin yandığını, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

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Yangında zarar gören evler havadan görüntülendi

Kalemler Mahallesi'nde havadan çekilen görüntülerde, 10'un üzerinde evin kullanılamaz hale geldiği, evlerin bahçesinde ve ahırlarında bulunan hayvanların telef olduğu görüldü.Elektrik direklerinin de zarar gördüğü için elektrik verilemeyen mahalleye, yangını haber alıp gelen vatandaşlar, evlerinin yandığını, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

Akseki ilçesinde orman yangını çıktı

Antalya'nın Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı.Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

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