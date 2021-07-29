Manavgat nerede? İşte Manavgat yangınında son durum

AFAD'dan açıklama AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.



Söndürme çalışmalarında bir uçak, bir İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının görev yaptığı kaydedilen açıklamada, "Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, yangından 51 vatandaş etkilendi. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.



Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personelin bölgede görevlendirildiği, Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin'den Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:



"Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür. Tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir."



Yangında zarar gören evler havadan görüntülendi



Kalemler Mahallesi'nde havadan çekilen görüntülerde, 10'un üzerinde evin kullanılamaz hale geldiği, evlerin bahçesinde ve ahırlarında bulunan hayvanların telef olduğu görüldü.Elektrik direklerinin de zarar gördüğü için elektrik verilemeyen mahalleye, yangını haber alıp gelen vatandaşlar, evlerinin yandığını, hayvanlarının telef olduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.