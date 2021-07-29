Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kimdir? Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in biyografisi

Sorumluluk ve görev alma bilinciyle dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüşlerdir. Manavgat’ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Sözen, 2009-2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı olmuştur. Üçüncü dönem belediye başkanlığını sürdüren Başkan Sözen, bir dönem 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da üstlendi.