Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kimdir? Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in biyografisi
Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangın ardından gözler Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e çevrildi. Katıldığı programda en çaresiz kaldığı anlardan birini yaşadığını ifade eden Şükrü Sözen, zaman zaman konuşmakta zorlandı. Peki, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kimdir? İşte Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in biyografisi
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Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen 1964 yılında Manavgat’ta doğdu. İlk eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu’nda, orta ve lise eğitimini ise 1975 – 1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji’nde tamamladı. Vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük’te bitiren Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına atıldı, Sözen Ailesi’ne ait şirketlerde uzun yıllar faaliyetlerde bulundu.
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Sorumluluk ve görev alma bilinciyle dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüşlerdir. Manavgat’ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Sözen, 2009-2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı olmuştur. Üçüncü dönem belediye başkanlığını sürdüren Başkan Sözen, bir dönem 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da üstlendi.
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Evli ve 2 çocuk babası olan Şükrü Sözen, Manavgat’a hizmet etmeye devam etmektedir.