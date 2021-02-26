Maltepe Belediyesi hangi partide? İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında bilgiler
Maltepe Belediyesi’nin hangi partide olduğu merak ediliyor. Anadolu Yakası’nın ilçelerinden biri olan Maltepe Belediye Başkanlığı görevini Ali Kılıç yürütüyor. 1964 doğumlu olan Ali Kılıç Tunceli doğumlu. İşte Maltepe Belediye Başkanı hakkında merak edilenler
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Maltepe Belediyesi’nin hangi partide olduğu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Maltepe Belediyesi’ni CHP’li Ali Kılıç yönetmektedir. Kılıç ilk olarak 2014 yılında seçilmiş, son seçimlerde CHP tarafından yeniden aday gösterilmiş ve kazanmıştır. 1980’de yurtdışına çıkan Kılıç, Almanya’da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan gazeteciliğe başladı. İşte hakkında bilgiler
MALTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Maltepe Belediyesi’ni CHP’li Ali Kılıç yönetmektedir. 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ali Kılıç seçimleri kazandı ve o tarihten bu yana Maltepe Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden Ali Kılıç'ı aday olarak gösterdi.
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MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ KİMDİR?
1964 yılında Tunceli Pülümür’de doğdu. 1980’de yurtdışına çıktı. Almanya’da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan gazeteciliğe başladı.
Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı. Romanya, Afganistan ve Yugoslavya’daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.
Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevini üstlendi. Daha sonra da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.
2014 Yerel Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı olarak seçilen Kılıç son seçimlerde yeniden aday gösterildi ve kazandı.