Maltepe Belediyesi hangi partide? İstanbul Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç hakkında bilgiler

Maltepe Belediyesi’nin hangi partide olduğu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Maltepe Belediyesi’ni CHP’li Ali Kılıç yönetmektedir. Kılıç ilk olarak 2014 yılında seçilmiş, son seçimlerde CHP tarafından yeniden aday gösterilmiş ve kazanmıştır. 1980’de yurtdışına çıkan Kılıç, Almanya’da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan gazeteciliğe başladı. İşte hakkında bilgiler



MALTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?



Maltepe Belediyesi’ni CHP’li Ali Kılıç yönetmektedir. 2014 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ali Kılıç seçimleri kazandı ve o tarihten bu yana Maltepe Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yeniden Ali Kılıç'ı aday olarak gösterdi.



