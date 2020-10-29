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Hürriyet
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Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 17:31 | 

Malkara 'da sağanak etkili oldu... ‘Çok korktuk’ dedi ve o anları anlattı: Bizi köpeğimiz uyandırdı

TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, Çanakkale Karayolu kısa süreliğine trafiğe kapandı. Tekirdağ Malkara'da etkili olan şiddetli yağmurda, Camiatik Mahallesi Mahmutağa Çeşme Sokak üzerinde Hüseyin İdiz'in (70), eşi Fatma İdiz (67) ile oturduğu apartmanın giriş katındaki dairesini su bastı. Evi su bastığı sırada eşi ile birlikte uyuduklarını söyleyen Hüseyin İdiz, kendilerini evlerinde besledikleri 'Duman' adlı köpeklerinin uyandırdığını söyledi. İdiz, "Yağmur suları eve girdiğinde biz hanımla uykudaydık. Köpeğimiz çok ağladı ve havladı. Bize köpek haber verdi. Onun sesine kaldık. Ne olduğunu zaten anlamadık. Köpeğimin sesine bir kalktım baktım köpek de sular altında kalmış. Bizi köpek kurtardı. Hemen ben de onu kurtardım. Köpeğimizden sonra evimizi kurtarmaya çalıştık hemen. Bir oraya koşuyoruz bir buraya koşuyoruz, elimizden de bir şey gelmedi o anda. Çok korktuk, çok mağdur olduk" dedi.

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