Malhun Hatun kimdir? Osman Bey'in eşi Malhun Hatun ne zaman ve nasıl öldü? İşte Malhun Hatun'un hayatı
Malhun Hatun'un tarihi hayatı Kuruluş Osman izleyenleri tarafından gündeme geldi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun tarihte Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı olarak yer alıyor. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hatun'u dizide canlandıran oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'un oyunculuk performansı ise izleyenlerden tam not aldı. Peki, Malhun Hatun kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? İşte, İşte Malhun Hatun'un hayatı hakkında merak edilenler.
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Malhun Hatun'un hayatı popüler dizi Kuruluş Osman ile beraber yeniden gündeme geldi. Diziye sonradan dahil olan Malhun Hatun karakteri izleyenler tarafından merak konusu oldu. Türk olduğu kesin olan Malhun Hatun 1326 Kasım ayında Söğüt Bilecik'te hayatını kaybetti. Tarihi kaynaklara göre Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun'un kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunuyor.
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MALHUN HATUN KİMDİR?
Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.
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Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir Malhun Hatun'un Kasım 1326 tarihinde öldüğü tahmin edilmektedir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.
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YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Yıldız Çağrı Atiksoy (d. 1 Nisan 1986, İzmir), Türk dizi oyuncusu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Kuruluş Osman dizisinden önce TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterine hayat verdi.