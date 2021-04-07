Malhun Hatun kimdir? Osman Bey'in eşi Malhun Hatun ne zaman ve nasıl öldü? İşte Malhun Hatun'un hayatı

Malhun Hatun'un hayatı popüler dizi Kuruluş Osman ile beraber yeniden gündeme geldi. Diziye sonradan dahil olan Malhun Hatun karakteri izleyenler tarafından merak konusu oldu. Türk olduğu kesin olan Malhun Hatun 1326 Kasım ayında Söğüt Bilecik'te hayatını kaybetti. Tarihi kaynaklara göre Osman Gazi'nin eşi olan Malhun Hatun'un kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunuyor.