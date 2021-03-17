Malhun Hatun kimdir, ne zaman öldü? Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u hakkında bilgiler
Malhun Hatun, Kuruluş Osman izleyicileri tarafından merak edilen karakterleri arasında yer alıyor. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizide Malhun Hatun’a Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor. Peki, Malhun Hatun tarihte kimdir, ne zaman öldü? İşte detaylar
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Malhun Hatun, Kuruluş Osman’ın merak edilen karakterleri arasında bulunuyor. Diziye yeni sezonda katılan Malhun Hatun, Osman Gazi’nin eşi, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesidir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunuyor.
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MALHUN HATUN KİMDİR?
Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.
Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dir
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Malhun Hatun'un Kasım 1326 tarihinde öldüğü tahmin edilmektedir.K endi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.