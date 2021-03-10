Malhun Hatun kimdir, ne zaman öldü? Kuruluş Osman dizisine konu oldu
Kuruluş Osman dizisiyle gündeme gelen tarihi isimlerden biri de Malhun Hatun oldu. Dizide Malhun karakterine Yıldız Çağrı Atiksoy hayat veriyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Peki, Malhun Hatun ne zaman öldü?
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Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun tarihi dizi Kuruluş Osman'la birlikte merak konusu oldu. Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlendiği eşlerinden biridir.
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Malhun Hatun'un Kasım 1326 tarihinde öldüğü tahmin edilmektedir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.
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Yıldız Çağrı Atiksoy (d. 1 Nisan 1986, İzmir), Türk dizi oyuncusu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Kuruluş Osman dizisinden önce TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterine hayat verdi.