Malhun Hatun kimdir, nasıl öldü? Malhun Hatun'un çocuğu var mı? İşte Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'un tarihi hayatı
Malhun Hatun'un tarihi hayatı son dönemlerde popüler olan tarihi diziler ile gündeme geldi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin eşi Malhun Hatun tarihi kaynaklara göre 1326 yılında vefat etti. Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtun, Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılıyor. Malhun Hatun'un babası ise Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey olarak biliniyor. Peki, Malhun Hatun kimdir, çocukları var mı? İşte, tarihi kaynaklara göre Osman Bey'in karısı Malhun Hatun hayatı, yaşamı ve çocukları hakkında tüm bilgiler.
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Malhun Hatun kimdir, sorusu ekran başındaki pek çok izleyenin yanıt aradığı konuların başında geliyor. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunan Malhun Hatun, 2. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin annesi olarak tarihte yer alıyor. Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun diye de bazı kaynaklarda geçen Malhun Hatun'un nasıl öldüğü ise bilinmiyor.
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MALHUN HATUN KİMDİR?
Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.
Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dirKendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.
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YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.
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YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY’UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
2019- | Şampiyon | Dr. Suna
2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya
2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak
2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine
2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra
2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay
2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu