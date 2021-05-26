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Televizyon
Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 21:50 | 

Malhun Hatun kimdir, nasıl öldü? Malhun Hatun'un çocuğu var mı? İşte Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'un tarihi hayatı

Malhun Hatun'un tarihi hayatı son dönemlerde popüler olan tarihi diziler ile gündeme geldi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi’nin eşi Malhun Hatun tarihi kaynaklara göre 1326 yılında vefat etti. Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtun, Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılıyor. Malhun Hatun'un babası ise Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey olarak biliniyor. Peki, Malhun Hatun kimdir, çocukları var mı? İşte, tarihi kaynaklara göre Osman Bey'in karısı Malhun Hatun hayatı, yaşamı ve çocukları hakkında tüm bilgiler.

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Malhun Hatun kimdir, sorusu ekran başındaki pek çok izleyenin yanıt aradığı konuların başında geliyor. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunan Malhun Hatun, 2. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin annesi olarak tarihte yer alıyor. Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun diye de bazı kaynaklarda geçen Malhun Hatun'un nasıl öldüğü ise bilinmiyor.

2MALHUN HATUN KİMDİR

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir.

Mal Hatun’un babası olarak zikredilen Ömer Bey’in kimliği konusunda da bazı tahminler yürütülmüştür. Bu tahminlere göre Ömer Bey, Osman Bey ile yakından ilişkisi olan Umurlu Beyliği’nin kurucusu Umur/Ömer Bey’dirKendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur.

3YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

4YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY’UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY’UN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019- | Şampiyon | Dr. Suna

2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya

2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak

2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine

2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra

2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay

2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu

2009 | Bahar Dalları | Bahar Ziyadegil

2008-2009 | Kayıp Prenses | Defne

2008 | Miras | İrem

2008 | Gazi | Leyla/Aslı

2007 | Yersiz Yurtsuz | Hazal Şanoğulları

2006 | Ah İstanbul | Ahu

2006 | Yağmurdan Sonra | Işık Karuzo

2005 | Aşk Oyunu | Gülşen/Ayşen

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