Malhun Hatun kimdir, nasıl öldü? Malhun Hatun'un çocuğu var mı? İşte Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'un tarihi hayatı

Malhun Hatun kimdir, sorusu ekran başındaki pek çok izleyenin yanıt aradığı konuların başında geliyor. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunan Malhun Hatun, 2. Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin annesi olarak tarihte yer alıyor. Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun diye de bazı kaynaklarda geçen Malhun Hatun'un nasıl öldüğü ise bilinmiyor.