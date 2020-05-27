Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Maldivler’e benzetiliyordu... Issız adaya döndü
ANTALYA’nın Kumluca ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyu ile Maldivler’e benzetilen ve sadece tekneyle ulaşımın olduğu Suluada’da, yaz döneminde günde 100’ü aşkın tekneyle 2 bine yakın ziyaretçi ağırlanırken, koronavirüs nedeniyle tarihin en ıssız günleri yaşanıyor. Karayla bağlantısı olmayan adada kaynaktan çıkan buz gibi içme suyu da bulunuyor.
’Turizmin başkenti’ Antalya’da, 640 kilometre sahil bandında 202’si mavi bayraklı olan plajlarının yanı sıra el değmemiş koylarıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlanıyor.
TURKUAZ RENK İKİ SAHİL
Yerleşik yaşamın olmadığı Suluada, biri 50 diğeri 120 metre uzunluğunda, bembeyaz kumu ve turkuaz suyu ile Maldivler’e benzetiliyor.
Koronavirüs sürecinde tekne turları ve denize girmenin yasak olması nedeniyle tek kişinin dahi çıkamadığı doğa harikası adayı DHA ekibi görüntüledi.
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