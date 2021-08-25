Malazgirt Zaferi ne zaman? Malazgirt Zaferi kutlama mesajları...
Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlanıyor. Türklere Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'un Malazgirt ilçesinde, şanlı zaferin 950. yıl dönümü için hazırlıklar başladı. Tarihin en önemli taşlardan biri olan Malazgirt Zaferi sosyal medyada da paylaşılan mesajlarla hatırlatılıyor. Peki, Malazgirt Zaferi ne zaman? İşte Malazgirt Zaferi kutlama mesajları…
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Türk tarihinde "zaferle özdeşleşen ay" olarak gösterilen ağustos ayında kazanılan ilk başarı, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi oldu. Malazgirt, 26 Ağustos 1071'de Muş'ta bulunan Malazgirt Ovası'nda Selçuklu Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen, Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağlayan bir meydan savaşıydı.
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Alparslan, 26 Ağustos cuma günü ordusuyla namaz kılıp dua ettikten sonra beyaz kefene benzeyen bir elbise giyerek askerlerine, "Şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra oğlum Melikşah'ı tahta çıkarın ve ona bağlı kalın. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir." diye seslendi.Bu şekilde askerlerini yüreklendiren Alparslan, cuma namazından hemen sonra ilk çarpışmayı başlattı. Farklı bir savaş stratejisi izleyen Alparslan, askerlerini hilal şeklinde dizerek, düşmanın üzerine hücum etti.
Diyojen, Sultan Alparslan'ın uyguladığı hilal taktiği karşısında daha fazla duramayarak, ağır kayıplar alan ordusunu geri çekmek zorunda kaldı. Darbe aldıkça zayıflayan Roma ordusu, gruplar halinde savaş meydanını terk etmeye başladı. Bunun üzerine Diyojen, daha fazla dayanamayıp yenilgiyi kabul etti ve askerleriyle birlikte yaralı vaziyette esir alındı.
Böylece, elde edilen bu zaferle Türklere Anadolu'nun kapıları açılmış oldu.
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MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI
"Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 950'ncİ yılını kutlarım."
"Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelecek, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı verecektir. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferinin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."
"Milletimize, Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü kutlarım."
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “GİTMİYORUZ” dediği gün olan 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin ve Büyük Taarruz’un yıldönümü kutlu olsun. Coğrafyayı vatan kılan ceddimize rahmet olsun.
Anadolu’yu bize yurt kılan #MalazgirtZaferi'nin 950. yıl dönümünde Büyük Komutan Sultan Alparslan’ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.
1071 yılında bize Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan ve askerlerini rahmet ve minnetle anıyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlu olsun.