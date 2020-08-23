Malazgirt kutlamaları Pandemi nedeniyle kısıtlandı - Malazgirt Zaferi ne zaman gerçekleşmişti?

Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümüne kısa bir süre kala Muş'un Malazgirt ile Bitlis'in Ahlat ilçelerinde hazırlıkların büyük bölümü tamamlandı. Şanlı zaferin yıl dönümü dolayısıyla Malazgirt ilçe merkezi, Türk bayraklarıyla donatıldı, etkinliklerin yapılacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitap edeceği Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki çalışmaların da sonuna gelindi.



Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta da "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu ve birbirinden renkli etkinliklerin yapılacağı Çarho mevkisindeki hazırlıklar tamamlandı.



Muş'un Malazgirt ilçesindeki çalışmaları inceleyen AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, yaptığı açıklamada, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarının, Sultan Alparslan'ın şanına layık şekilde Cumhurbaşkanı'nın riyasetinde yapıldığını belirtti.



Bu yıl pandemi dolayısıyla sosyal mesafe, temizlik, maske kullanımı kurallarına uyularak etkinliklerin geçen yıllara oranla az sayıda katılımla yapılacağını dile getiren Yaktı, şöyle konuştu:



"Salgına rağmen Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'i ve Ahlat'ı unutmaması önemli. Cumhurbaşkanımız Ahlat'ta bir gece kaldıktan sonra 26 Ağustos'ta Malazgirt'e gelerek milli park alanında halkla buluşacaktır. Alanı gezdim. Gerçekten orada çok güzel işler yapılmış. Bu etkinliklerin daha güçlü şekilde devam etmesi konusunda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve diğer tüm bakanlıklarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Okçular Vakfı, bu anlamda çok büyük hizmetler vermiş, vermeye de devam ediyor."